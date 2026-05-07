Это значит, что рядом инженеры связи, работа которых - постоянно развивать мобильную сеть. Ко Дню радио Билайн собрал привычные слова, которые для профессионалов имеют другое значение.

Сервировать район

Прежде чем в новом районе появится стабильная связь, его нужно «сервировать» - как стол перед большим праздником. Так, Билайн обеспечивает стабильной и быстрой связью районы города, стадионы, горнолыжные курорты или даже горы и острова.

Например, недавно в Сочи оператор сервировал курорт «Красная поляна», установив дополнительные базовые станции рядом с трассами и водопадами на реке Менделиха. Благодаря этому связь становится стабильнее.

Запустить станцию

Базовая станция - это как пересадочный пункт. Но вместо транспортных средств через него проходит трафик клиентов: фото, видео, музыка и другой контент. Расположение базовой станции имеет значение. Если она слишком далеко от пользователя или переполнена «пассажирами», пользоваться ей так же неудобно, как и обычной станцией железной дороги или метро.

Поэтому Билайн постоянно увеличивает их количество - в 2025 году по всей России специалисты ввели в эксплуатацию более 37 тысяч. Это позволяет еще быстрее «уехать» в любую точку интернета.

Расширять соты

Представьте карту, разбитую на соты - как пчелиные ячейки. Сота в телекоме - это территория, которую обслуживает одна базовая станция. Соты поддерживают друг друга. Поэтому если одна базовая станция начинает перегружаться, часть пользователей перераспределяется на соседние соты.

Благодаря этому сеть сохраняет устойчивость даже при высокой нагрузке - например, в час пик, во время массовых мероприятий или в период туристического сезона в районе с достопримечательностями.

Оборудовать сайт

Сайт в телекоме - это не страница в интернете, а реальное место в городе, где установлена базовая станция. Это может быть крыша здания, отдельная вышка или техническое помещение - площадка, с которой сеть покрывает окружающую территорию.

Кстати, горожане могут сдавать свою собственность в аренду Билайну - сайтом может стать даже крыша частного гаража. Это помогает усиливать нужные участки сети.

Резервировать магистраль

Магистраль - это высокоскоростной канал связи, соединяющий ключевые узлы сети и передающий основной объем трафика между регионами и городами. Он и правда напоминает скоростную трассу, только для информации: крупные потоки идут по ней напрямую, а дальше распределяются в локальные сети.

При этом инженеры всегда планируют «объезд». Поэтому связь не пропадает даже при повреждении одной из магистралей.

SON работает на сети

Self Organizing Network (SON, англ. - самоорганизующаяся сеть) - технология, при которой сеть сама настраивается и распределяет нагрузку без постоянного участия инженеров. SON буквально «не спит» и постоянно следит за состоянием сети: например, утром и вечером ресурсы перераспределяются в жилые районы, а днем - в деловые зоны.

Система учитывает и пиковые периоды - праздники, события, всплески нагрузки - и в реальном времени вносит множество небольших изменений в настройки сети. В результате пользователи получают стабильную связь там, где находятся.

Маршрутизировать пакеты

Сотрудники Билайна называют пакетом минимальную единицу данных, в которую «упаковывается» информация для передачи по сети. Любой контент - фото, видео и сообщения - разбивается на такие пакеты. Сеть Билайна, будто курьерская служба, передает их адресату, а затем они собираются обратно на смартфоне. Все это происходит за секунды. Даже большие файлы передаются незаметно для пользователя.

Количество таких пакетов постоянно растет - за последние десять лет трафик в сети Билайна увеличивается практически каждый год.

Мы редко задумываемся, как устроена связь - пока она работает. Но за каждым быстрым видео, звонком или сообщением стоит сложная система, которую инженеры ежедневно развивают и настраивают.

