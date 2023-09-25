В Новосибирске состоялся первый показ сценических костюмов

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Первый всероссийский фестиваль традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства «Место притяжения - Сибирь» прошел в начале сентября в Новосибирске. В нем участвовали 13 творческих коллективов со всей страны. В программу вошли концерты, музыкальные спектакли, мастер-классы, тематические выставки. А одним из самых заметных и знаковых стал конкурс-показ коллекций сценического костюма.

Зрителей всегда завораживает красота нарядов на артистах национальных творческих коллективов. Но костюм - это не просто красивая вещь для выступления, в нем сокрыто множество смыслов. При создании мастера опираются на историю, традиции народа. Некоторые сценические платья полностью создают по старинным образцам.

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ИСТОРИИ

В рамках фестиваля у зрителей была уникальная возможность увидеть и оценить особенности нарядов для сценического выступления артистов разножанровых профессиональных коллективов: хор, балет, оркестр, солисты.

10 сентября в концертном зале «Сибирь-Концерт» творческие коллективы, театры моды и художники по костюму, а также другие специалисты этого направления показали коллекции сценических нарядов разных народностей. Свои творческие работы представили мастера из Республик Башкортостан, Марий Эл, Бурятия, Татарстан, Коми, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Белгородской, Свердловской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новосибирской областей.

Все костюмы внимательно изучали и оценивали члены жюри.

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

- На протяжении 13 лет я являюсь дизайнером по костюму Сибирского хора. С директором «Сибирь-Концерт» Екатериной Ковалевой мы решили создать конкурс не дизайнерского, а именно сценического костюма. Показать наряды решили не на артистах, а на моделях, чтобы акцент сделать именно на костюме как на произведении искусства. Мы смотрим на соблюдение традиций при оформлении и не забываем, что наряд сценический, поэтому может быть особое прочтение орнаментов, элементов, - рассказал Виктор Феоктистов, председатель конкурса, эксперт моды, обладатель почетного знака «За заслуги в развитии дизайна», учредитель международного проекта «Сибирский кутюрье».

После выхода всех коллективов жюри долго совещалось и выбрало победителем художника Наталью Степанову из Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан.

- Рада, что костюмы нашего коллектива оценили так высоко. Готовили их для выступлений, а не для показа, некоторым нарядам 5 - 7 лет. Одежду мастера делают по моим эскизам, у нас несколько пошивочных мастерских. Фестиваль и этот конкурс - хорошая идея. Есть возможность увидеть молодежь, познакомить их с традициями разных народов, почерпнуть вдохновение от нарядов других коллективов, - поделилась эмоциями победительница.

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

ОБЪЕДИНИТЬ И ПОЗНАКОМИТЬ

В рамках проекта прошли мастер-классы экспертов в разных сферах - моды, дизайна и сценического костюма.

- Участниками мастер-классов были и молодые люди, и люди постарше. Все они показали свою заинтересованность, хотели узнать больше нового и обменяться опытом. Этого конкурса стране не хватало. Проводят разные показы, но никогда не их посвящали традиционному сценическому костюму, - поделилась впечатлениями начальник отдела креативных индустрий СПб ГБУК «Петербург-Концерт» преподаватель Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Кристина Хомова.

Конкурс не только о творчестве и культуре, но и о дружбе, о взаимном уважении разных народов, которые живут в нашей стране. И символично, что он прошел в Сибири, которая всегда являлась местом пересечения разных культур.