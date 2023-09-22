Как разрешать топливный кризис аграриев

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

19 сентября представители фракции СРЗП в Госдуме встречались с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и в числе прочего затрагивали важнейший вопрос роста цен на топливо.

- Наиболее острая на сегодняшний день проблема связана с резким повышением стоимости топлива. Это не дело, когда во время уборочной и посевной кампании цены на дизель буквально на глазах растут на десятки процентов. Это приводит к большим потерям аграриев. К огромному сожалению, часть расходов они вынуждены перекладывать на потребителя, повышая цены на свою продукцию, - заявил лидер российских справедливороссов Сергей Миронов.

На следующий день «бензиновая» проблема вновь обсуждалась депутатами и федеральным министром уже в рамках пленарного заседания российского парламента. Первый зампредседателя аграрного комитета Госдумы от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Олег Нилов в одном из пунктов своего выступления призвал участников дискуссии избавить сельхозпроизводителей от уплаты акциза на топливо.

- Следующий пункт - освобождение аграриев от акцизов на топливо. Да, те самые трактора и комбайны платят акциз на солярку. По дорогам не ездят - акциз платят. Вот где причина, в том числе и способ, может быть, снижения цены на топливо. Ничего не сделано. Кто отвечает? Давайте разбираться. Предлагаю назвать фамилии, кто должен в правительстве эти вопросы в ближайшее время решить и доложить здесь, - подчеркнул парламентарий.

О необходимости срочной поддержки аграриев в вопросе с галопирующим ростом цен на топливо говорят и в регионах. В частности, член аграрного комитета Заксобрания Новосибирской области от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Тепляков предложил такой рецепт решения проблемы:

- Считаю, что пора рассмотреть нестандартные, или, как сейчас модно говорить, асимметричные решения. Я говорю о направлениях расходов федерального бюджета. Например, только на текущий, 2023 год на различную погектарную поддержку в растениеводстве в бюджете предусмотрено более 31,1 миллиарда рублей. Эти средства тонким слоем «размазываются» по полям, ставка субсидии в регионах в среднем не превышает 200 - 300 рублей на гектар. В экономике большинства хозяйств эти суммы кардинально ничего не решают. А почему бы не отдать эти средства на тот самый бюджетный демпфер в размере 30 миллиардов рублей нефтяникам, двукратное сокращение которого, как нам объясняют, и стало основной причиной нынешнего ураганного роста стоимости ГСМ? Топливные компании взамен гарантировали бы поставки горючки сельхозпроизводителям по сниженной цене. Это инструмент поддержки, аналогичный нашим транспортным субсидиям - возмещению потерь РЖД при льготных перевозках сельхозпродукции. Можно подумать и над другими механизмами, но принципиальная вещь: в аграрном бюджете обязательно должна появиться статья поддержки льготного топлива для крестьянина! Осторожно предположу, что если провести серьезную ревизию эффективности мер господдержки АПК, то, думаю, найдутся статьи расходов, которые можно заменить на эту важнейшую топливную субсидию. Аграрии будут благодарны. Да что далеко ходить, в Новосибирской области директора хозяйств до сих пор добрым словом вспоминают льготное дизтопливо за счет областного бюджета в начале 2010-х. Это была, пожалуй, самая эффективная мера поддержки в АПК наряду с субсидией на технику. На мой взгляд, пора распространить эту практику в федеральном масштабе.