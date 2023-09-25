За кулисами билайна: истории из этапов развития сотовой связи

Изображение: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Базовые станции - это не просто железные предметы. С базовыми станциями связаны истории, наполненные человеческими эмоциями. Это истории не только экспертов билайна, которые строили сеть, но и людей, которые благодаря им могут оставаться на связи. К 31-летию билайна мы нырнули в наши архивы и превратили в комиксы несколько сюжетов, отражающих важные этапы развития сети.

Изображение: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Это был далекий 1997 год - тогда все только начиналось. «Би Лайн» (тогда название писали именно так) запустил первую в России сеть GSM 1800. Первые базовые станции стали местными достопримечательностями. Говорят, рядом с ними даже назначали свидания.

Изображение: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

В 2009 году Билайн начал строить новые базовые станции и запустил сеть 3G. Заодно у птиц появилось больше мест для строительства своих жилищ. Разные виды пернатых считают вышки базовых станций подходящим местом для выращивания птенцов.

Изображение: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

2014 год. Наступило время скоростного мобильного интернета. Оператор запустил сеть 4G. Увеличилось количество моделей смартфонов и выгодных мобильных тарифов. Также расширилось и интернет-покрытие. Сети строили не только в крупных городах, но и рядом с небольшими населенными пунктами, и на территориях промышленных комплексов. Порой для обслуживания базовых станций специалистам билайна приходилось каждый день преодолевать «квесты».

Изображение: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

А вот на дворе и 2019 год. Россияне уже активно пользуются сетью 4G. У абонентов увеличиваются требования к скорости мобильного интернета и качеству голосовых звонков. Поэтому Билайн за 4 года утраивает сеть 4G. Новым базовым станциям дают имена. Чаще всего названия связаны с обстоятельствами, в которых строились и запускались вышки. Кстати, эта станция действительно носит название «Юля» и находится в городе Уфе (улица Георгия Мушникова, 15).

Изображение: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

В 2022-м оператор создал систему, которая выявляет нестандартные ситуации на сети до поступления жалоб. Малейшая неполадка, например из-за скачка напряжения, - и специалисты уже в курсе инцидента. Они стараются быстро устранить проблему, вне зависимости от времени суток и местоположения оборудования, чтобы качество связи у абонентов не ухудшилось.

Изображение: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Сейчас жители Москвы и Санкт-Петербурга используют мобильную сеть и интернет даже на глубоких станциях метро. Сигнал ловит хорошо благодаря специальному кабелю, проложенному в туннелях метро. Но еще пару лет назад над этим трудились технические специалисты операторов, включая билайн. Они могли работать только с 2.00 до 4.00, ведь в остальное время по туннелям ходят поезда.

Каждый год билайн увеличивает покрытие мобильной сети и делает интернет надежнее, строя базовые станции и запуская новые технологии в больших городах и малых населенных пунктах России. За обычным звонком или смайликом, отправленным в мессенджере, стоят базовые станции и такие вот истории, связанные с их монтажом и обслуживанием. Благодаря этому все больше жителей страны получают мобильный интернет, с которым хоть куда.

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