Попала в бронхи и уперлась в стенку: в Новосибирске 9-летний мальчик вдохнул канцелярскую кнопку на прогулке

9-летний мальчик из Новосибирска вдохнул канцелярскую кнопку во время игры. Фото: Минздрав НСО.

В Новосибирске в городскую клиническую больницу скорой помощи поступил 9-летний ребенок. Родители и сам мальчик сразу обозначили причину обращения. Оказалось, что во время активной игры на прогулке школьник вдохнул канцелярскую кнопку. Произошло это случайно.

В Минздраве Новосибирской области рассказали, что мальчик поступил в больницу в стабильном состоянии. Однако ребёнку было больно, вдохнуть глубоко он не мог из-за острого предмета внутри.

– Обследование показало, что канцелярская кнопка попала в бронхи, уперлась в одну из стенок и вызывала локальное воспаление, – уточнили в Минздраве НСО.

По словам заведующей эндоскопического отделения Ольги Ахалкалакеловой, кнопку из бронхов ребёнка достали при помощи эндоскопических зажимов.

– Чаще всего острые предметы уходят острием наружу и при дыхательных движениях происходит травматизация слизистой. Поэтому нужно аккуратно взять зажимом и удалить так, чтобы не повредить ни одну стенку, – рассказала Ольга Ахалкалакелова, - чем дальше идет воспаление вокруг участка, сильнее отекает слизистая, тем тяжелее доставать инородное тело. И тем сильнее потом будет воспалительный процесс.

Известно, что после процедуры ребенок насколько дней был в стационаре. За динамикой наблюдали врачи. Также мальчика лечили ингаляциями. Через 4 дня ребёнка выписали абсолютно здоровым.

По словам медиков, инородные тела в дыхательных путях у детей – не редкость. В неделю в больницу поступает несколько таких пациентов. У детей посторонние предметы застревают в кишечном тракте, бронхах, носу и ушах.

Главврач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий отметил, что состояния у таких пациентов как правило разные: некоторых детей привозят в больницу без сознания. Врач напомнил, что родителям нужно внимательно следить за малышами и не оставлять их без присмотра.

– Любое инородное тело может быть опасно: и острый предмет, и батарейка, которая из-за щелочной среды провоцирует серьёзные ожоги пищевода, кишечника, желудка, вплоть до кровотечения. Ситуации разные бывают: порой везут ребенка с тяжелым дыханием, асфиксией. И скорая помощь передает нам информацию по рации. Мы встречаем ребенка в приемном отделении и везем в реанимацию. Там проводим удаление инородного тела, а также реанимационный мероприятия, – рассказал Ростислав Заблоцкий.

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