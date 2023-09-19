«Я лежала на тротуаре, по лицу текла кровь»: иномарка сбила курьера на пешеходном переходе в Новосибирске

Женщина получила перелом руки и сотрясение. Фото: предоставлено героиней публикации.

53-летняя курьер Алла (фамилию женщины не называем по ее просьбе) обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Ее сбила машина на пешеходном переходе у дома №54 на улице Блюхера, и теперь женщина ищет очевидцев случившегося.

- 4 сентября примерно в 12.40 я везла доставку клиенту, был зеленый сигнал светофора. На пешеходном переходе я не «спешилась», хотя должна была по правилам. Ехала на велосипеде, и это мне спасло жизнь, - рассказала КП-Новосибирск Алла. – Последнее, что помню: я почти доехала до тротуара, светофор показывал, что у меня есть еще четыре секунды – мне бы этого времени вполне хватило доехать. И тут что-то блеснуло: удар пришелся по велосипеду, если бы по мне, то я бы не выжила.

Очнулась Алла на тротуаре:

- Я лежала на тротуаре в крови: по лицу текла кровь, я вообще ничего не видела. Слышала только, что какая-то женщина ко мне подбежала, стала спрашивать, чем помочь. Я попросила ее позвонить в службу доставки и предупредить, что меня сбила машина. Позвонили и моей дочке, она в тот момент отводила внука в школу, сразу же побежала к этому перекрестку, - описывает случившееся сибирячка.

А что водитель «Форда Фокус», который сбил женщину?

- Подошел ко мне, предложил заплатить 30-40 тысяч рублей за моральный ущерб. Я на эти условия соглашаться не стала, - говорит Алла.

Врачи диагностировали у Аллы перелом руки, сотрясение головного мозга, гематомы. Она намерена добиваться, чтобы водитель ответил за аварию:

- Сейчас я ищу свидетелей произошедшего и записи с камер видеонаблюдения. Дело в том, что водитель уверяет, что я выскочила на красный сигнал светофора, он меня не заметил из-за машин. Но все машины стояли, у меня было несколько секунд! И нужно это доказать.

Всех очевидцев Алла просит связаться с ней по тел. 8-952-919-35-63.

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