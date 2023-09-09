В женском забеге победила Анна Викулова. Фото: Александр ЛУКИН.

В субботу, 9 сентября прошло одно из главных спортивных событий в регионе: публикуем фото полумарафона Раевича в Новосибирске 2023.

На дистанции вышли 12 тысяч человек. Фото: Павел КОМАРОВ.

Всего попытали свои силы в беге 12 тысяч человек: непосредственно на саму полумарафонскую дистанцию вышли 1500 человек. Оно и неудивительно: дистанция была совсем непростой.

На соревнованиях были предусмотрены разные дистанции. Фото: Павел КОМАРОВ.

К слову, участвовали в забеге не только взрослые, но и дети.

В марафоне участвовали и дети. Фото: Павел КОМАРОВ.

В женском забеге победила мастер спорта международного класса из Новосибирска - Анна Викулова (1:14,04)!Второе место заняла Елена Седова из Омска (1:15,32), третье - Карина Костромина (1:16,14).

Победители получили награды. Фото: Павел КОМАРОВ.

Вместе финишировали легендарные спортсмены Анатолий и Евгений Рыбаковы (1:03,41): они поделили 1 и 2 место! На третьем месте Денис Чертыков из Абакана (1:03,51).

Вместе финишировали Анатолий и Евгений Рыбаковы. Фото: Александр ЛУКИН.

После марафона с 18.00 восстановили движение транспорта, так что все зрители могли без проблем добраться домой.

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