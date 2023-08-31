1 Сентября не всегда было первого: как раньше в Новосибирске отмечали День знаний

День знаний раньше был так похож на наш нынешний - и в то же время отличался. Фото: Андрей КОПАЛОВ (архив КП) / «Советская Сибирь» / Предоставлено Музеем Новосибирска

Новосибирские школьники прощаются с летом и возвращаются к учителям и одноклассникам, по которым успели соскучиться за три месяца. А кто-то переступит порог школы в первый раз и придет на первый урок.

День знаний для нас стал уже таким родным и привычным, что кажется, будто его отмечали всегда. Но на самом деле праздник первого звонка очень молодой. Как же отмечали его раньше и что изменилось с советских времен?

1950-е годы. Утро 1 сентября. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

УЧЕБНЫЙ ГОД В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

Углубимся ненадолго в историю. Как праздник День знаний появился только в 1984 году, по крайней мере в это время ему дали название. А традиция собираться на линейки и дарить учителям цветы родилась еще раньше.

- Когда Новосибирск был только основан, на рубеже XIX - XX веков, по всей стране не было единого дня начала учебного года. Например, в нашем регионе младшая школа и детсад госпожи Зинаиды Бутович в 1909-м начали учебный год 30 сентября, а вот учительская семинария - 1 сентября. Некоторые заведения, например женская гимназия Смирновой, накануне устраивали «годичный акт», или, как это называется у нас сейчас, день открытых дверей, - рассказал КП-Новосибирск краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Школьная форма раньше у всех была одинаковая. Фото: «Советская Сибирь», С. Юртаев/Предоставлено Музеем Новосибирска

К учебному году гимназисты и студенты готовились. В городе обсуждались новые правила средней школы от Министерства народного просвещения, введение школьной формы, недозволенные места и время прогулок учащихся. Канцелярский магазин Литвинова (сейчас - ул. Советская, 6) объявлял о продаже картона, кальки, карт, дневников, ранцев, книгоносок и других необходимых принадлежностей, печатались объявления частных учителей. А окончательно 1 сентября закрепилось как начало учебного года только в 1935 году специальным постановлением правительства.

Первоклассники новосибирской школы № 192. Фото: «Советская Сибирь», Б. Москвин/Предоставлено Музеем Новосибирска

ДВА ВИДА ФАРТУЧКОВ

Чем линейки в СССР отличались от нынешних? Даже те, кто советские времена не застал, по воспоминаниям родителей и бабушек с дедушками знают, как одевались школьники: мальчики - в темно-синие пиджаки и брюки, девочки - в коричневые платьица с фартуками (по будням - черные, а на 1 Сентября - торжественные белые). Такая форма была во всех школах страны.

1976 год. Старый рабочий, строитель ДСК-1, провожает в первый класс внучку Алену. Фото: «Советская Сибирь», С. Высоцкий/Предоставлено Музеем Новосибирска

А еще - разнообразные кружевные воротнички и манжеты на платьях. Девчонки могли ими похвастаться, а многие мамы шили их своим дочкам сами.

А это 1992 год. Девочки пришли уже не в форме, а каждая - в нарядном платьице на свой вкус. Фото: «Советская Сибирь», Б. Москвин/Предоставлено Музеем Новосибирска

Букеты первоклашек тоже различались. В небольших селах и городах могло и не быть цветочных магазинов. Несли то, что выращивали на дачах: астры, гладиолусы, георгины.

1 Сентября новосибирские школьники еще обязательно посещали могилу Адриена Лежена в сквере Героев Революции. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

А что сейчас? На линейках малышня и старшеклассники тоже стоят в нарядной форме, правда у каждой школы она своя. А от букетов на любой вкус и цвет в глазах рябит! И неизменный атрибут - колокольчик, которым звонит первоклассница, сидя на плече у будущего выпускника.

Традиция первого звонка сохранилась и спустя много лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- В целом все так и осталось, как в моем детстве: торжественная линейка, начинается день с урока мира. Разве что вместо ветеранов Великой Отечественной приходят уже другие ветераны, а некоторые школы проводят уроки краеведения. Вот и я послезавтра иду в одну из новосибирских гимназий, - добавил Константин Голодяев.

В 2000-х годах форма снова вернулась, но уже была у каждого своя. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Еще одно отличие нынешнего 1 Сентября - нет занятий. Раньше ребятам приходилось отсиживать сразу после линейки и по пять-шесть уроков. А как только День знаний получил свое название, обрел еще одну традицию - веселиться после классного часа.

Детский праздник в парке Первомайского района. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

Детей начали водить в музеи, кафе, парки и кино. В филиале Музея Новосибирска Первомайского района сохранились фото 1988 года: дети радостно прыгают вместе с ведущим на сцене, катаются на пони и ослике и мастерят самолеты из бумаги и природных материалов. В таких мастер-классах с удовольствием участвуют и нынешние первоклашки.

Ребят прокатили на ослике и пони. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

Первоклашки мастерят самолеты из бумаги и поделки из природных материалов. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

И знакомятся со сказками. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

А это игра «Путешествие в страну Светофорию», посвященная правилам дорожного движения. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

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