«Обменяли Дубай на квартиру и Алтай». 3 истории о том, как новосибирцы нашли деньги на первый взнос по ипотеке

Рассказываем, как новосибирцы находят деньги на первый взнос по ипотеке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России растет популярность ипотеки. Аналитики сервиса Домклик прогнозируют, что по итогам августа Сбер установит очередной исторический рекорд: выдаст 144,5 тысячи жилищных кредитов на 503 миллиарда рублей. В общем и целом, это на 30% больше, чем в июле. А если смотреть только на льготную ипотеку на новостройки — рост к прошлому месяцу составит и вовсе 41%.

– Востребованность строящегося жилья выросла, в первую очередь, благодаря выгодным условиям Сбера, которыми можно воспользоваться при покупке новостроек, – объяснили эксперты.

Многие россияне не упускают этот шанс: оформляют заем по низким ставкам с господдержкой и начинают готовиться к новоселью в только что построенном доме.

«Ага, а на первый взнос где деньги взять? Нарисовать что ли?» – возмутится скептик.

Начнем с того, что стартовый взнос по жилищному кредиту — это не всегда колоссальные суммы. В прошлом материале на ипотечную тему мы привели примеры доступных вариантов. Это первое.

Второе: собрать первоначальный взнос вполне реально. Ведь ипотеку берут не богачи, а обычные люди — менеджеры и автослесари, учителя и продавцы. Тем более, сейчас, когда действует целый набор льготных программ — от «Ипотеки для IT» до «Семейной» и «Господдержки». Так что размер стартового платежа (в льготных программах он обычно равен 15% от стоимости жилья) изначально ориентирован на людей со стандартным достатком. Именно такие герои поделились с нами своим опытом: какие простые идеи и решения помогли им сделать первый шаг к покупке квартиры.

СПАСИБО ДЕТЯМ: КУПИЛИ ЖИЛЬЕ И ОКАЗАЛИСЬ В ПЛЮСЕ

Ипотеку берут не только для улучшения жилищных условий. Иногда она помогает получить дополнительный источник дохода. Именно так — у Романа и Марины. Он — работник СМИ, она — бухгалтер. Двое детей. Чтобы сформировать первоначальный взнос, они обналичили материнский капитал.

– Была двухкомнатная. По «Семейной ипотеке» купили за 5,5 миллиона трешку, чтобы у каждого сына было свое отдельное помещение, личное пространство. Сейчас это для них непринципиально, но дети растут, и так будет удобнее, – объясняет Роман.

Обычно, если есть брат или сестра — делишь общую комнату, пока не вырастешь и не съедешь от родителей. А здесь сыновьям повезло. Да и родителям — неплохо. Новую квартиру в доме на улице Татьяны Снежиной скоро сдадут, семья туда переедет, а старую сдаст в аренду. И с этих денег будут гасить ипотеку.

– Вот давайте посчитаем. По маткапиталу у нас было почти 800 тысяч. Добавили еще двести с небольшим, чтобы первоначальным взносом отдать миллион. Хотя можно было меньше, – делится Роман семейной сметой. – Ежемесячные платежи — по 25 тысяч с половиной. За такие же деньги мы будем сдавать свою двушку, это — рыночная цена аренды. То есть улучшили свое жилищное положение практически без затрат. При этом часть денег мы еще отобьем, получив налоговый вычет. При этом цены растут, так что через 5-10 лет и за аренду будем брать больше. А по ипотеке-то платежи расти не будут.

Выгодный переезд семья намерена совместить с получением новых доходов. Фото: Домклик

ВМЕСТО ГАРАЖА — КВАРТИРА

Может показаться банальным, но чтобы достать деньги, можно что-либо продать. И нет, не надо торговать своими почками, пускать с молотка любимого кота Барсика или искать сделки с Мефистофелем. Давайте рассматривать в качестве товара нечто, без чего вы более-менее нормально обойдетесь — в том числе благодаря переезду.

Вот новосибирский юрист Дамир продал гараж. Хороший кирпичный гараж за миллион рублей. Вложился в ипотеку. Однушка в микрорайоне «Аэропорт» обошлась в 6,1 миллиона рублей. По ипотеке от Сбера и застройщика первоначальный взнос — 943 тысячи. Так что у будущего новосела еще и остались деньги.

– Пока еще снимаю квартиру. Во дворе и машину паркую. Дом, в котором буду жить, сдают в следующем году. Там окна огромные, консьерж предусмотрен, террасы… Все как надо. И своя теплая парковка. То есть гаражом я все равно уже не пользовался бы. Ну и, согласитесь, странно, что у меня квартиры своей нет, а дорогой гараж имеется. Теперь вот более логично будет, – объясняет Дамир.

В новом доме предусмотрена теплая парковка. Фото: Домклик

НЕ СПЕШИ ЛЕТЕТЬ В ДУБАЙ, А КВАРТИРУ ПОКУПАЙ

27-летние Андрей и Софья намеревались отправиться в заграничный отпуск. Целый год усердно откладывали деньги на путешествие в Дубай. Но друзья убедили кардинально поменять планы и махнуть компанией на ледники Горного Алтая.

В итоге молодая чета сказала Дубаю «гудбай» и рванула в живописную республику.

– Такого отдыха у нас еще не было. И на леднике побывали, и сплавлялись, и конные прогулки, и прыжки на тарзанке. Очень впечатляюще, – довольна Софья. – Заграничный отдых — более комфортный, можно расслабиться. А здесь получился не отдых, а скорее экстрим. Но мы очень довольны.

На Горный Алтай паре хватило отпускных. А вот 450 тысяч, отложенные на Арабские Эмираты, остались. Еще сто с небольшим добавили родители, и молодая семья взяла в ипотеку студию в Октябрьском районе.

Очень кстати оказалась профессия Андрея. Он работает в IT, а это — особенно выгодные предложения по жилищному кредиту: всего от 4,1% годовых в Сбере.

– Квартира небольшая. Но это пока. Я думаю, мы сможем погасить ипотеку намного раньше срока и будем расширяться — все-таки уже не с нуля. Мы в принципе, женаты всего один год, так что для начала совместной жизни, считаю, неплохо, – рассуждает глава семейства.

Семья IT-специалиста смогла выгодно взять ипотеку в Октябрьском районе. Фото: Домклик

НА ЗАМЕТКУ

Размер первоначального взноса по льготным программам ипотеки от Сбера — «IT», «Семейной» и «Господдержке» — одинаковый: от 15%. При стоимости жилья в 6 млн рублей для старта хватит 900 тысяч рублей. Сумма, конечно, немаленькая, но и не фантастическая. К примеру, это всего на сто с небольшим тысяч больше, чем размер материнского капитала на второго ребенка. А если одолжить часть этих средств у родственников — то вернуть долг удастся с первого же налогового вычета, особенно если его оформят оба супруга (260 + 260 тысяч рублей). Словом, есть над чем подумать и что посчитать. Сделать это, кстати, можно с помощью ипотечного калькулятора Домклик.

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