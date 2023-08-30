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Недвижимость30 августа 2023 14:30

«Обменяли Дубай на квартиру и Алтай». 3 истории о том, как новосибирцы нашли деньги на первый взнос по ипотеке

Собрать стартовую сумму на жилищный кредит — вполне посильная задача. Даже если вам кажется, что вы «проедаете» всю зарплату, варианты всегда есть. Герои наших историй это доказали
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Рассказываем, как новосибирцы находят деньги на первый взнос по ипотеке.

Рассказываем, как новосибирцы находят деньги на первый взнос по ипотеке.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России растет популярность ипотеки. Аналитики сервиса Домклик прогнозируют, что по итогам августа Сбер установит очередной исторический рекорд: выдаст 144,5 тысячи жилищных кредитов на 503 миллиарда рублей. В общем и целом, это на 30% больше, чем в июле. А если смотреть только на льготную ипотеку на новостройки — рост к прошлому месяцу составит и вовсе 41%.

– Востребованность строящегося жилья выросла, в первую очередь, благодаря выгодным условиям Сбера, которыми можно воспользоваться при покупке новостроек, – объяснили эксперты.

Многие россияне не упускают этот шанс: оформляют заем по низким ставкам с господдержкой и начинают готовиться к новоселью в только что построенном доме.

«Ага, а на первый взнос где деньги взять? Нарисовать что ли?» – возмутится скептик.

Начнем с того, что стартовый взнос по жилищному кредиту — это не всегда колоссальные суммы. В прошлом материале на ипотечную тему мы привели примеры доступных вариантов. Это первое.

Второе: собрать первоначальный взнос вполне реально. Ведь ипотеку берут не богачи, а обычные люди — менеджеры и автослесари, учителя и продавцы. Тем более, сейчас, когда действует целый набор льготных программ — от «Ипотеки для IT» до «Семейной» и «Господдержки». Так что размер стартового платежа (в льготных программах он обычно равен 15% от стоимости жилья) изначально ориентирован на людей со стандартным достатком. Именно такие герои поделились с нами своим опытом: какие простые идеи и решения помогли им сделать первый шаг к покупке квартиры.

СПАСИБО ДЕТЯМ: КУПИЛИ ЖИЛЬЕ И ОКАЗАЛИСЬ В ПЛЮСЕ

Ипотеку берут не только для улучшения жилищных условий. Иногда она помогает получить дополнительный источник дохода. Именно так — у Романа и Марины. Он — работник СМИ, она — бухгалтер. Двое детей. Чтобы сформировать первоначальный взнос, они обналичили материнский капитал.

– Была двухкомнатная. По «Семейной ипотеке» купили за 5,5 миллиона трешку, чтобы у каждого сына было свое отдельное помещение, личное пространство. Сейчас это для них непринципиально, но дети растут, и так будет удобнее, – объясняет Роман.

Обычно, если есть брат или сестра — делишь общую комнату, пока не вырастешь и не съедешь от родителей. А здесь сыновьям повезло. Да и родителям — неплохо. Новую квартиру в доме на улице Татьяны Снежиной скоро сдадут, семья туда переедет, а старую сдаст в аренду. И с этих денег будут гасить ипотеку.

– Вот давайте посчитаем. По маткапиталу у нас было почти 800 тысяч. Добавили еще двести с небольшим, чтобы первоначальным взносом отдать миллион. Хотя можно было меньше, – делится Роман семейной сметой. – Ежемесячные платежи — по 25 тысяч с половиной. За такие же деньги мы будем сдавать свою двушку, это — рыночная цена аренды. То есть улучшили свое жилищное положение практически без затрат. При этом часть денег мы еще отобьем, получив налоговый вычет. При этом цены растут, так что через 5-10 лет и за аренду будем брать больше. А по ипотеке-то платежи расти не будут.

Выгодный переезд семья намерена совместить с получением новых доходов. Фото: Домклик

Выгодный переезд семья намерена совместить с получением новых доходов. Фото: Домклик

ВМЕСТО ГАРАЖА — КВАРТИРА

Может показаться банальным, но чтобы достать деньги, можно что-либо продать. И нет, не надо торговать своими почками, пускать с молотка любимого кота Барсика или искать сделки с Мефистофелем. Давайте рассматривать в качестве товара нечто, без чего вы более-менее нормально обойдетесь — в том числе благодаря переезду.

Вот новосибирский юрист Дамир продал гараж. Хороший кирпичный гараж за миллион рублей. Вложился в ипотеку. Однушка в микрорайоне «Аэропорт» обошлась в 6,1 миллиона рублей. По ипотеке от Сбера и застройщика первоначальный взнос — 943 тысячи. Так что у будущего новосела еще и остались деньги.

– Пока еще снимаю квартиру. Во дворе и машину паркую. Дом, в котором буду жить, сдают в следующем году. Там окна огромные, консьерж предусмотрен, террасы… Все как надо. И своя теплая парковка. То есть гаражом я все равно уже не пользовался бы. Ну и, согласитесь, странно, что у меня квартиры своей нет, а дорогой гараж имеется. Теперь вот более логично будет, – объясняет Дамир.

В новом доме предусмотрена теплая парковка. Фото: Домклик

В новом доме предусмотрена теплая парковка. Фото: Домклик

НЕ СПЕШИ ЛЕТЕТЬ В ДУБАЙ, А КВАРТИРУ ПОКУПАЙ

27-летние Андрей и Софья намеревались отправиться в заграничный отпуск. Целый год усердно откладывали деньги на путешествие в Дубай. Но друзья убедили кардинально поменять планы и махнуть компанией на ледники Горного Алтая.

В итоге молодая чета сказала Дубаю «гудбай» и рванула в живописную республику.

– Такого отдыха у нас еще не было. И на леднике побывали, и сплавлялись, и конные прогулки, и прыжки на тарзанке. Очень впечатляюще, – довольна Софья. – Заграничный отдых — более комфортный, можно расслабиться. А здесь получился не отдых, а скорее экстрим. Но мы очень довольны.

На Горный Алтай паре хватило отпускных. А вот 450 тысяч, отложенные на Арабские Эмираты, остались. Еще сто с небольшим добавили родители, и молодая семья взяла в ипотеку студию в Октябрьском районе.

Очень кстати оказалась профессия Андрея. Он работает в IT, а это — особенно выгодные предложения по жилищному кредиту: всего от 4,1% годовых в Сбере.

– Квартира небольшая. Но это пока. Я думаю, мы сможем погасить ипотеку намного раньше срока и будем расширяться — все-таки уже не с нуля. Мы в принципе, женаты всего один год, так что для начала совместной жизни, считаю, неплохо, – рассуждает глава семейства.

Семья IT-специалиста смогла выгодно взять ипотеку в Октябрьском районе. Фото: Домклик

Семья IT-специалиста смогла выгодно взять ипотеку в Октябрьском районе. Фото: Домклик

НА ЗАМЕТКУ

Размер первоначального взноса по льготным программам ипотеки от Сбера — «IT», «Семейной» и «Господдержке» — одинаковый: от 15%. При стоимости жилья в 6 млн рублей для старта хватит 900 тысяч рублей. Сумма, конечно, немаленькая, но и не фантастическая. К примеру, это всего на сто с небольшим тысяч больше, чем размер материнского капитала на второго ребенка. А если одолжить часть этих средств у родственников — то вернуть долг удастся с первого же налогового вычета, особенно если его оформят оба супруга (260 + 260 тысяч рублей). Словом, есть над чем подумать и что посчитать. Сделать это, кстати, можно с помощью ипотечного калькулятора Домклик.

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