Купить бетон и не нарваться на подделку: результаты проверочной закупки нас удивили

Фото: Пресс-служба «Сибирский бетон»

Журналистам показали результаты проверочных закупок бетонных смесей, приобретенных у четырех производителей Новосибирска. Ни одна из партий не прошла проверку по всем показателям качества. Рассказываем, на что обращать внимание при выборе бетона, чтобы он прослужил долго и был безопасным для здоровья и жизни человека.

НЕДОЛИВАЮТ И НЕПОНЯТНО ЧТО ЗАМЕШИВАЮТ

Настоящий качественный бетон со временем только набирает прочность. Подделки же лопаются, трескаются и рассыпаются. Что будет с домом, если его фундамент разрушится? А если в этот момент в доме будут люди?

На крупных стройках действует строгий контроль качества стройматериалов. Простым жителям уберечься от покупки поддельных бетонных смесей и растворов непросто.

- Бетонирование - очень сложный процесс. Для того чтобы производить качественный продукт, необходимы как минимум высококачественные сырьевые материалы, а также своя аттестованная лаборатория с профессиональными сотрудниками, - рассказал журналистам директор по региону Новосибирск ООО «Сибирский бетон» Александр Горный. - Не все компании столь добросовестны в процессе производства смесей. Наша компания из года в год инициирует проверочные закупки, чтобы обезопасить покупателей от поддельного стройматериала. Это часть нашей работы по противодействию распространению фальсифицированных бетонных смесей и растворов как на рынке Новосибирска, так и в Сибирском федеральном округе. Летом были проведены закупки у четырех производителей, где, предположительно, изготавливалась некачественная продукция. В четырех точках закупили по 1,1 кубометра бетонной смеси. Для определения фактически поставленного объема смеси залили в формы для фундаментных блоков. Все закупки сопровождал представитель Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата». Он контролировал весь процесс, от загрузки купленной смеси в автобетоносмеситель до отборов проб представителем независимой аккредитованной лаборатории. Там бетон проверили по показателям долговечности - прочности, водонепроницаемости, морозостойкости. Справку о результатах показали журналистам. Но и невооруженным глазом было видно, что бетонные блоки не соответствуют стандартам. Все изделия были разного размера - это значит, что за свои деньги покупатель получил не оговоренный куб бетона, а меньше. Непонятные включения - крупные камни, даже ветки - показатель некачественного сырья, неочищенного щебня и песка. Поверхность части блоков уже крошилась и пылила - о какой прочности можно говорить? Наши предположения подтвердили и лабораторные исследования: ни одна из партий не прошла проверку по всем критериям, заданным параметрам продукции.

Фото: Пресс-служба «Сибирский бетон»

ПЯТАЯ ЧАСТЬ БЕТОНА НА РЫНКЕ СИБИРИ - ПОДДЕЛКА

По словам управляющего директора ООО «Сибирский бетон» Александра Мезенцева, доля фальсификата бетона на рынке Сибири составляет порядка 20%. На рынке Новосибирской области - не менее 15%.

- Сложность в том, что качество продукта можно проверить только в специальных лабораториях. Поэтому мы рекомендуем потребителям быть бдительными: не гнаться за низкой ценой, приобретать бетон у проверенных поставщиков. После покупки требовать чек, документы о качестве, - прокомментировал управляющий директор.

Крупные компании не только контролируют качество продукции в лабораториях, но и пристально следят за тем, чтобы потребитель получал заявленный объем полностью. К примеру, в компании «Сибирский бетон» осуществляется двойной контроль: при выезде с территории автобетоносмесители дополнительно взвешиваются. Если обнаруживается недолив, машину возвращают на дозагрузку. Также здесь не только наращивают производство, но и вкладываются в обновление лабораторного оборудования. Поэтому продукция «Сибирского бетона» в нашем регионе использовалась при возведении таких крупных объектов, как ЖК «Марсель», дорога «Северный объезд», аквапарк «Аквамир», Бугринский мост и других.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ БЕТОН: ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА

Строительные компании могут себе позволить заказать лабораторные исследования, чтобы подтвердить качество бетона. Как же быть обычным покупателям? На что обращать внимание, чтобы купить бетон и не прогадать?

В «Сибирском бетоне» рекомендуют опираться на простые правила.

1. Скупой платит дважды. Не очаровывайтесь низкой ценой. Стоимость качественного бетона не может быть ниже среднерыночной на 5 - 10%.

2. Хороший показатель - наличие у производителя сайта. Также стоит узнать, как давно компания на рынке и дает ли гарантию на свою продукцию. Среди тех, кто продает фальсификат, большое количество «подснежников». Это бетонорастворные узлы, которые работают не круглогодично, а только летом, когда высокий спрос. Если компания работает круглогодично, это хороший показатель.

3. При покупке спрашивайте у продавца документ о качестве и чек на покупку.

4. Ориентируйтесь на репутацию производителя и отзывы потребителей - все это можно найти в интернете. Если никакой информации не находится, это повод насторожиться.

Реклама. ООО «Сибирский бетон»