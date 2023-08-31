«Гаремы, пыль и нет отопления»: потомственная скрипачка бросила курорты Египта ради Новосибирска

Маргарита соскучилась по снегу и лесу за 25 лет в Египте. Фото: Предоставлено героем публикации

Студентка музыкального училища Маргарита встретила египтянина на лавочке в парке Кишинева - молодой ученый ни слова не понимал по-русски, но влюбился по уши. Пара переехала в Каир, девушка стала достопримечательностью - посмотреть на иностранку собиралась половина улицы. Приходилось даже носить платок - тогда за не покрытую голову могли побить. Муж открыл туристический бизнес, семья жила на курортах и растила детей. Женщина работала в Каирской опере и консульстве Беларуси, а спустя 25 лет заявила: «Хочу в Россию». Она переехала в Новосибирск. Маргарита признается: давно мечтала получить российский паспорт, услышать шум дождя и увидеть снег. Даже знаменитая пыль Новосибирска ее не испугала. Чем жизнь в Сибири лучше пальм, пирамид и гаремов - в материале КП-Новосибирск.

Интеллигентный египтянин покорил студентку в Кишиневе. Фото: Предоставлено героем публикации

ВСТРЕТИЛА ЛЮБОВЬ НА ЛАВОЧКЕ

Маргарита - русская, но родилась в Кишиневе. Девочка росла в семье потомственных музыкантов и поступила в музыкальное училище на класс скрипки. На третьем курсе подружки пошли гулять в парк и встретили в парке иностранца. Парень выглядел как арабский принц и ни слова не понимал по-русски.

- Мне был 21 год, ему - 28 лет. Ахмед назвал свое имя, а дальше мы общались жестами - ни русского, ни английского, ни молдавского он не знал. Оказалось, он молодой ученый из Египта: изучал иероглифы и историю родной страны, а теперь приехал учиться. Я стала помогать ему: учила русскому, показала город - он в ответ очень красиво ухаживал. Я окончила училище и решила поехать с ним в Каир, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита.

Муж занялся турбизнесом, а Маргарита работала в оркестре Каирской оперы. Фото: Предоставлено героем публикации

Большая семья жениха с радостью приняла русскую невесту. В Каир девушка ехала с мыслями о пирамидах, но и сама стала достопримечательностью. На дворе стоял 1998 год, и туристы в Каире были в диковинку, а тем более крашеная блондинка. Посмотреть на Маргариту собиралась половина улицы. Девушке не давали проходу - она вынуждена была носить платок и забыть о мини-юбках.

Туристический бизнес был на подъеме, супруги жили в курортных городах. Фото: Предоставлено героем публикации

- Мы застали подъем туристического бизнеса в Египте, пожили в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Муж выучился на психолога, на экскурсовода и открыл свою маленькую туристическую фирму. Я родила дочку Ушин - мы вместе с супругом выбрали японское имя. Затем появился сын Иосиф. Работала в оркестре Каирского оперного театра, а последние 8 лет была техником консульской службы в посольстве Беларуси. Вела нотариальные дела, делала визы, переводила с арабского, - продолжает Маргарита. - Но все эти 25 лет я мечтала о российском паспорте и о России. Моя бабушка была из Владимира и воспитывала меня в русских традициях, я считаю себя русской.

Пара прожила в Египте 25 лет, вырастив дочь и сына. Фото: Предоставлено героем публикации

ВЫ НЕ ВИДЕЛИ НАСТОЯЩУЮ ПЫЛЬ

Маргарита в итоге убедила семью переехать в Россию. Женщину манил Алтай, подруги советовали ехать в Москву или Питер, но египтянка не хотела столичной жизни. В итоге выбрала Новосибирск и стала готовить документы для получения гражданства, вступила в программу возвращения соотечественников для жителей бывшего СССР, через год получила книжку переселенца.

Зимой в Каире холодно и нет отопления. Фото: Предоставлено героем публикации

- Я очень соскучилась по природе, мечтала услышать шум дождя, увидеть снег. Сибирские морозы не проблема: зашел в помещение и все. В Каире нет отопления, зимой там ощущения такие, как у вас при -10, и два-три месяца мы мерзнем. Первое, что поразило, - на улицах много людей из Средней Азии, женщины носят хиджабы, как будто я вернулась в Каир. Вот этого я не ожидала увидеть. Не скажу, что Новосибирск идеален. Меня пугали местной пылью, но, хотя у меня аллергия на песок и пыль, по сравнению с Каиром здесь воздух почти как на курорте! Люди в Каире выбрасывают мусор прямо из окон, из автомобилей - сперва стараешься не замечать, но потом начинает бесить. Есть и гаремы, разрешается иметь до четырех жен, если хватит денег их содержать. В общем, тут по сравнению с Египтом я вижу сплошные плюсы, - призналась КП-Новосибирск Маргарита.

Маргарита сменила Египет на Новосибирск ради красивой природы. Фото: Предоставлено героем публикации

Семья переехала в Новосибирск в 2022 году, Маргарита была счастлива: в Новосибирске столько открытых и отзывчивых людей. Египтяне не очень любят классическую музыку, а здесь бывшую артистку египетского оркестра позвали играть на концерт трио в консерватории. Старшая дочь Ушин уже училась на финансиста, а теперь поступила в НГУАДИ на дизайнера одежды. А вот 18-летний сын и муж Ахмед решили вернуться в Каир ухаживать за пожилой бабушкой, да и сам город их не зацепил.

Дочка женщины поступила в вуз, а она сама сыграла в консерватории. Фото: Предоставлено героем публикации

- Два дня назад мне и дочери вручили паспорта РФ, для меня это большая честь, я давно мечтала об этом. Сейчас на первом месте - вырастить дочку, она шьет свою коллекцию одежды. Есть еще мечта - побывать на Алтае, для меня это сказка, которая лучше «Тысячи и одной ночи», - добавляет Маргарита.

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