«У дочки был заворот кишок, а потом исчез?»: в Новосибирске мама умершей девочки обвинила хирурга в обмане

На суде эксперт отрицал, что у Аделины была кишечная непроходимость. Фото: предоставлено семьей Кинчаровых.

В новосибирском суде выясняют причины смерти двухлетней Аделины Кинчаровой. В январе 2020 года у девочки начались сильнейшие боли после того, как она выпила йогурт. Мама малышки вызвала скорую, их увезли в больницу. Там Аделине сделали рентген, ее осмотрел хирург. И, как рассказывает мама девочки, заявил, что у нее диабет и отправил в другую клинику. Спустя несколько часов девочка умерла там из-за кишечной непроходимости – ни в одной из больниц ее вовремя не диагностировали.

Сейчас судят хирурга из первой больницы, который поставил Аделине диабет. Врача обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность» - это до 5 лет лишения свободы. Минувшее заседание завершилось скандалом: об этом рассказал КП-Новосибирск юрист Максим Колесников, представляющий в суде семью умершей девочки,

- В суде выступал другой хирург, дававший заключение в рамках проверки, проведенной Министерством здравоохранения НСО. В заключении он сам указывал на недооценку тяжести состояния пациента, неправильную интерпретацию результатов рентгенографии брюшной полости, УЗИ брюшной полости, общего анализа крови, нарушения положения Приказа МЗ НСО № 196 от 31.01.2017 г. п. 2 о перетранспортировке тяжелых пациентов, - пояснил КП-Новосибирск Максим Колесников. – На допросах в Следственном комитете он заявлял, что на рентгене и УЗИ брюшной полости Аделины имелись признаки кишечной непроходимости, однако данные результаты были интерпретированы неправильно.

Но на суде медик занял другую позицию:

- Заявил, что признаков кишечной непроходимости не имелось, а перетранспортировка Аделины в другую больницу была обоснована. Таким образом, на допросе он дал одни показания, а в суде - абсолютно противоположные, - подчеркнул Максим Колесников.

Мама Аделины от слов хирурга до сих пор в шоке:

- У дочки был заворот кишок, а потом исчез? Все же понимают, что быть такого не может, - возмущается Елена. - Это сделано намерено, чтобы оправдать врача.

Семья Аделины сейчас готовит заявление, чтобы привлечь к уголовной ответственности выступившего хирурга.

- Перед допросом в судебном заседании специалист был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Ответственность за это деяние предусмотрена ст. 307 УК РФ, - говорит Максим Колесников.

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