Играем в волейбол прямо во дворе!

Новосибирцам площадка пришлась по душе. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Во дворе дома № 33/1 по улице Линейной открыли уличную волейбольную площадку со специальным покрытием. Она стала замечательным подарком для местных жителей: в районе много ребят, которые занимаются спортом. Поэтому профессиональную площадку все ждали давно: как прошло открытие - в материале КП-Новосибирск.

НАКАЗ ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На праздник во дворе собрались взрослые и дети: для маленьких зрителей организовали игры, катание на пони, развлекательную программу и приготовили угощения. Всех пришедших приветствовал депутат Совета депутатов города Новосибирска Владислав Люмин (депутатское объединение «Единая Россия»).

- Открыли волейбольную площадку благодаря проекту «Территория детства»: сам проект успешно реализуется с 2019 года благодаря инициативной группе депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Поддержал «Территорию детства» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, - поделился Владислав Люмин. - Проект действует несколько лет, благодаря ему мы открывали площадки в различных дворах, теперь и на этой территории появился интересный проект. В 2020 году, когда я избирался, жители дали мне наказ построить волейбольную площадку. Так совпало, что на этой территории живет множество ребят, которые занимаются волейболом. Они самоорганизовались и создали команды.

Владислав Люмин. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Для того чтобы реализовать идею, всем вместе пришлось потрудиться.

- Был разработан проект, построена сама площадка. Мы объединили несколько этапов финансирования: по проекту «Территория детства», по наказам избирателей и средства на обращения граждан. Мы объединили все эти средства и получили такую волейбольную площадку, новое покрытие, также тут установлены тренажеры и стол для армрестлинга, позже поставят лавочки, - продолжает депутат.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Проект помогал готовить председатель совета ТОС «Линейный» Марк Казаков.

- Проект я сделал в короткие сроки. Я играю в волейбол больше 15 лет и знаю, как должна быть устроена площадка. Конечно, она могла быть шире и длиннее, но есть важный момент: размеры площадки зависят от того, насколько велика придомовая территория, где ее обустраивают, - объясняет Марк Казаков. - Сейчас стоит вопрос о том, чтобы у нас на площадке появился тренер, который будет заниматься с ребятами. Мы обсудили этот вопрос с председателем ТСЖ «Дружба народов», впоследствии составим график тренировок. Тренера обещает предоставить МАУ «Стадион». Здесь будут проходить сезонные тренировки. Зимой здесь заливают каток, но покрытие не пострадает. Сейчас здесь постелили специальное покрытие, бесшовное.

На открытии волейбольной площадки устроили и соревнования между местными и приезжими командами. Четыре команды играют за кубок и медали. Судья сегодняшних игр Вадим Фунтяков рассказал, что команды разные, в них играют и любители, и профессионалы. Это команды «Кузбасс», M&M Dance, «Четвертая команда» и команда с волейбольным названием «2,43». Это высота мужской сетки на площадке в волейболе, пояснили участники.

Сергей Кремнев - либеро одной из команд, занимается волейболом 5 лет, состоял в группе подготовки «Локомотива». Рассказывает, что площадку ждали долго, сначала играли на том, что было, - на щебне. Щебень лежал еще в июле, а сегодня наконец-то открыли долгожданную площадку.

- Уже больше 2 лет здесь собираются ребята, очень большое количество волейболистов. У нас есть группы в соцсетях, где мы общаемся и договариваемся об играх. Здесь много молодежи, много интересующихся волейболом, наша группа разрослась, сейчас уже выходим на более профессиональный уровень с такой площадкой, - уточняет спортсмен.

Депутат Владислав Люмин делится, что теперь по проекту «Территория детства» планируется обустраивать детские площадки там, где их нет, - к примеру, на улице Дуси Ковальчук.