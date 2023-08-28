«Умное» кино - из Сибири

Фото: Антон ШАЛАБАЕВ

В Новосибирске проходят финальные мероприятия в рамках фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Фестиваль проводится уже второй раз, и в этом году получил статус международного. Он инициирован Правительством Новосибирской области, проходит при поддержке министерства культуры Новосибирской области и Сибирского отделения РАН, организатор мероприятия - «Центр креативных индустрий» региона.

Как рассказала советник генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, программный директор фестиваля Лада Юрченко, в рамках «Кремния - 2023» в течение полугода состоялись несколько площадок акселератора для начинающих кинематографистов. В том числе - образовательный курс по производству фильмов об уникальных производственных процессах, научных открытиях и исследованиях, который организовала Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького».

- Второй акселератор - по созданию тематических, комплексных медиапродуктов, где были разные форматы - видео, кино, игровые, компьютерные, скетчи, мультфильмы. И к ним еще присоединялись те продукты, которые можно «потрогать руками» - футболки, настольные игры, открытки и т.д. Основная задача фестиваля - увлечь наукой, творчеством. А это проходит через много каналов восприятия, и мы постарались создать условия, чтобы максимально эти каналы задействовать. И третье направление акселератора - это философско-антропологический клуб «Башни», на котором обсуждались вечные темы о сути времен, людей, культурных кодах. И творческие люди - художники, пытались все это визуализировать и отразить в искусстве, - рассказала Лада Юрченко.

Также в рамках «Кремня - 2023» состоялись: конкурс «Научное кино Сибири», где были представлены 50 работ авторов из 14 регионов России, фотовыставка «Снимай науку!» телеканала «Наука», а также «Зеркала» региональных фестивалей Сибири и федерального Фестиваля актуального научного кино.

Фото: Антон ШАЛАБАЕВ

В финальную программу фестиваля «Кремний» 27-29 августа вошли лучшие работы участников акселератора и фильмы-призеры состоявшихся конкурсов. На открытии финального этапа фестиваля в киноцентре «Победа» гостям был показан фильм «Невечная мерзлота», предоставленный одним из флагманов научной документалистики - Фестивалем актуального научного кино (ФАНК).

Как отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, приветствуя участников фестиваля, сейчас идет очень серьезная перестройка российского кино: во-первых, появляются новые смыслы, во-вторых, приходит осознание важности развития и поддержки кино, поиска новых форм, использования новых форматов с применением современных технологий.

- Сегодня можно говорить о первых результатах. Только о первых, потому что у нашего юного фестиваля еще многое впереди. С нами активно сотрудничают в течение года коллеги из других регионов, и именно это придает устойчивость и становится стимулом развиваться дальше. Я думаю, что впереди новые открытия: новые талантливые режиссеры, сценаристы. Но главное и то, что Новосибирск становится большой школой креативных индустрий, - сказала Ирина Мануйлова.

Ранее на площадке фестиваля в рамках «Технопрома - 2023» прошла дискуссия, посвященная вопросам кинопедагогики как инструмента образовательного и воспитательного процессов. Кинопедагогика - это использование кино для усиления эмоционального и творческого результата на занятиях в образовательных учреждениях, в учреждениях культуры, в маршрутах образовательного и краеведческого туризма. Новосибирская область вошла в федеральный пилотный проект создания системы кинопедагогики, и в течение 2023 года экспертные группы при участии министерств образования и культуры разработают предложения по организации комплексной программы.

- Мало производить кино, его нужно еще научиться смотреть. Именно поэтому в проекте предусмотрена еще и подготовка педагогов, которые заинтересованы использовать кино в обучающем и воспитательном процессах. В Новосибирске этот процесс благодаря насыщенной фестивальной программе с обязательными встречами и обсуждениями фильмов уже организован. Так же как организована вторая часть кинопедагогики - непосредственное производство кино в процессе освоения знаний. Регион приступил и к созданию материальной базы кинопроизводства в этом направлении - Фабрики Научного кино, цифровая версия которой была продемонстрирована Академпарком и Агентством инвестиционного развития на «Технопроме». Так что самая ближайшая задача Новосибирской области - на основе уже испробованных механизмов собрать систему, которая должна будет отработать в пилотной версии в 2024 году и далее представлена для тиражирования на федерльном уровне, - сказал по итогам дискуссии руководитель федерального проекта, режиссер Николай Данн.