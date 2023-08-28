В январе нас ждут дожди: синоптики ошарашили прогнозом на зиму 2024 в Новосибирске

Зима в Новосибирске, согласно прогнозам, будет непривычно теплой и дождливой. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Зима в Сибири в последние годы контрастная. То холод, пробирающий до костей, то внезапная оттепель на Рождество. Будет ли зима 2024 в Новосибирске такой же странной или более привычной, без резких температурных качелей? Синоптики дают предварительный прогноз.

Согласно «Яндекс.Погоде» в декабре температура понизится до -12… -18. Почти весь месяц будет пасмурно и снежно. Средняя температура в январе -16… -21, а в феврале -10… -17, с приближением весны потеплеет до -7… -8. Это усредненные данные за 10 лет.

Частые снегопады обещает и сервис «Ну и погода». Его прогноз обещает более мягкое начало зимы. В начале декабря около 0… -5, к середине месяца похолодает до -13… -18. В отдельные дни температура будет повышаться до -4, в другие - понижаться до -25.

А вот январь, как и в 2023-м, удивит теплом и контрастными температурами. На новогодние каникулы синоптики снова обещают потепление до +1 с дождем, но с наступлением рабочих будней похолодает до -14. Конец января тоже прогнозируют относительно теплым для Сибири: около 3 - 8 градусов мороза и солнце.

В феврале, как передает «Ну и погода», сильные морозы отступят и начнутся частые оттепели. Потеплеет до +1… +2 уже с 9 февраля. Правда, в некоторые дни все-таки вернутся холода до -13. Но в целом термометры чаще будут показывать плюс, также ожидаются снегопады.

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