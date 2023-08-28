«Рвал крапиву, даже через перчатки жгло!»: новый тренд в путешествиях - туристы должны сами себя накормить

Готовка - полезное развлечение для туристов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Туриста принято окружать заботой. Накормить, напоить, спать уложить. Но появился новый тренд: отдыхающему предлагают и самому потрудиться - приготовить себе обед. В полевых условиях.

Откосить и сбежать в мишленовский ресторан не получится. Потому что все происходит среди полей да рядом с реками. Официантов там ждать не дождаться. И вот я еду в гастрономический тур по Новосибирской области, который похож на кулинарное реалити-шоу.

Угощения под открытым небом - новый тренд в туриндустрии. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ХРЕН ВАМ, ГОСТИ ДОРОГИЕ

Место действия - село с простым русским названием Локти. В программе - посещение восстановленного из руин храма, поход к роднику с прохладной чистой водой.

Ехать от Новосибирска всего час: наш тур - в село Локти. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А далее - гастрономический праздник. Уже накрыты столы, которые ломятся от деревенских закусок.

На столах нас ждут закуски. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Копченое сальце и маринованные огурчики, опята, перепелиные яйца, медовуха. Местные сыроделы, пасечники и птицеводы принесли самое вкусное.

Много разных блюд можно сделать из меда. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В фужерах - загадочная масса. По консистенции напоминает кабачковую икру, но только светлая. Что это?

- Хреновое варенье. Сейчас как раз пора урожая хрена. Приготовим много свежего продукта в этом году, - объясняет шеф-повар Николай Ильин.

Вот так выглядит хреновое варенье. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- А оно хренОвое, или хрЕновое? - уточняю я.

- Оно хренОвое. Из хрена.

- А я недавно пробовал делать из малины, а получилось - тоже…

- Ну, значит, такая малина, - подхватывает мою шутку шеф.

ХОЧЕШЬ СУП? НЕСИ КРАПИВУ!

Шутки шутками, а стол с яствами ждет. Однако на нем нет горячего. Потому что его будем готовить сами - таков замысел тура. Шеф-повар показывает жестом в местные поля и предлагает туристам идти за ингредиентом для супа - за крапивой.

Надеваю перчатки и отправляюсь собирать жгучую траву. Продирает даже сквозь перчатки. Но шеф заверил, что в супе крапива будет паинькой.

Крапива - это не только жгучая трава, но и продукт. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Когда я и мои соратники по крапивному поединку возвращаемся, на кострах уже все кипит и шкворчит.

- Как уху готовят на берегу? Мы же не мельчим. Иногда кладем все целиком. Здесь - то же самое, - жалеет шеф-повар туристов, которые рубят овощи и орудуют над свежевыловленной речной рыбой. - Еще много работы: нас ждут подготовленные на крапивник свекла, картофель и морковь.

Нас ждут несколько видов ухи. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ТУРИСТ ХОЧЕТ ОПЫТА

На костре поджариваются грибочки. Рядом - переносная печка с дровишками. На ней греется казан с супом. Супчики сегодня в ассортименте: и крапивный, и рыбно-грибной, и классическая уха. Поднимается дым, пленяют ароматы, от огня приятно веет жаром.

Блюда на открытом огне получаются вкуснее. Правда? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

И ведь это совсем не похоже на хваленый all inclusive, не похоже на привычный вальяжный отдых в отеле и совсем не похоже на заморский шведский стол. Но удовольствия намного больше.

Попробуем копченых перепелов от местных птицеводов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Сейчас получение опыта в путешествии - это один из трендов, который турист хочет получать в той или иной местности. Он хочет получать опыт, который мог бы увезти с собой. И гастрономической опыт - это самый перспективный вид опыта, потому что здесь благодаря мастер-классам и приготовлению национальных блюд человек погружается в культуру и традиции. И впечатления о территории становятся более насыщенными, - объясняет директор одного из турагентств Юлия Гончарова.

Проходим гастрономический мастер-класс. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А над столами уже поднимается пар от горячей ухи, звенят бокалы… А туристы намазывают на хлеб экзотическое варенье. По острому вкусу сразу чувствуешь, что сделано из хрена, но вовсе даже не хреновое.

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