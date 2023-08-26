«Всадил в него шесть пуль и хочет откупиться»: новосибирец, расстрелявший парня на Нарымской, предложил ему 40 тысяч

Парень чудом выжил. Фото: предоставлено сестрой пострадавшего.

Прошло четыре месяца после того, на улице Нарымской расстреляли парня. Напомним, 12 апреля 2023 года жертвой нападения стал новосибирец Николай, в него попало * 6 пуль. Нападавший сбежал с места преступления, а пострадавшего сибиряка врачи чудом спасли. По словам родственников парня, виновник наказания пока не понес и хочет откупиться. Что произошло в тот день – в материале КП-Новосибирск.

ПУЛЯ МИЛЛИМЕТР НЕ ДОШЛА ДО МОЗГА

12 апреля 22-летний Николай* гулял с девушкой. После молодые люди разошлись по домам. Когда Коля ехал в такси, ему позвонила подруга и сообщила, что к ней пристала компания парней. Николай вернулся обратно.

– Насколько мне известно, парней было несколько. Они приставали к девушке брата. С одним из них Коля попытался поговорить. А тот молча достал пистолет и расстрелял брата в упор. После чего они сразу же сбежали с места происшествия, – рассказала КП-Новосибирск Карина*, сестра пострадавшего парня.

По словам девушки, Коле повезло, что мимо ехала скорая помощь. Медики оказали парню первую помощь и увезли в больницу.

– Он не мог самостоятельно дышать, его интубировали. Несколько дней он был без сознания, в реанимации. Его прооперировали. Извлекли из тела 6 пуль! Одна пуля вошла в лёгкое, оно схлопнулось! Следующая прошла через нёбо в нос, прошла в голову, застряла в кости за 1,5 миллиметра до мозга! Врачи сказали, также были пули в животе, две в руке. У него все было раздроблено внутри! Ведь его расстреливали в упор, – поделилась Карина.

ПРИШЕЛ В БОЛЬНИЦУ, ПРЕДЛОЖИЛ 40 ТЫСЯЧ

Когда Николай пришел в себя, его допросили сотрудники полиции. А еще к нему явился тот, кто его расстрелял.

– Виновник, чуть не убивший моего брата, пришел к нему в палату и стал предлагать ему деньги, 40 тысяч рублей. Так он, видимо решил откупиться, просил, чтобы тот забрал заявление. Может быть, ему адвокат его посоветовал, – рассказала Карина.

Родственников пострадавшего поражает то, что виновника не заключили под стражу.

– Он ходит под подпиской о невыезде и решил, что 40 тысяч – это плата за свободу? А следователь по делу нам звонила всего один раз. До этого нам долго не могли никак назначить следователя, – возмущается девушка.

Карина добавила, что брата только на днях выписали из больницы. Парень, по ее словам, пребывает в растерянности. Ни он, ни его родственники не понимают, почему виновный до сих пор не наказан.

– Судмедэкспертизу еще не проводили. Так как брат несколько месяцев провел в больнице. Ему сейчас нужна длительная реабилитация. А также операция. Ведь нос у него буквально раздроблен, – говорит Карина.

Девушка надеется, что следователи примут справедливое решение, и виновник ответит по закону:

Парня ждет длительная реабилитация. А еще Николаю нужна операция. Фото: предоставлено сестрой пострадавшего.

– Мы пойдём до конца, наша семья приложит все усилия, чтоб оградить общество от этого человека.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист Марина Пьянкова посоветовала, как действовать пострадавшему парню:

– Для начала нужно внимательно ознакомиться с материалами дела. И, если результат не устроит, обратиться с жалобой в прокуратуру. В жалобе прописать, какие есть претензии – к примеру, что затягивается следствие, – объяснила юрист.

*Имена изменены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber