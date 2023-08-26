На фестивале для гостей подготовили игровые и интерактивные площадки. Фото: Алена КУЛЕШОВА

26 августа реконструкторы собрались в столице Сибири: самые яркие фото и видео фестиваля «Княжий двор» 2023- в нашем материале

В Заельцовском парке создали историческую локацию. Она воссоздает атмосферу Средневековья. Там посетителей знакомят с культурой и историей России, а также народов Азии и Европы.

Гости могут попробовать себя в старинном промысле. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Для новосибирцев открыли разнообразные игровые и интерактивные площадки. Одна из самых популярных – Ристалище. На ней показывают состязания русских богатырей, золотоордынских багатуров и европейских рыцарей. А для маленьких гостей организовали площадку «Детский мир средневековья». На ней проводят мечевой бой. Проходит он на безопасном оружии.

"Княжий двор" представил различные ярмарки. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Также гостям демонстрируют средневековую готовку.

Для гостей на фестивале организовали разнообразные мастер-классы. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Для всех посетителей работают фотозоны, кафе, а также проводят различные мастер-классы. Новосибирцы могут попробовать себя в гончарном деле, в кузнице, в крашении тканей. Также на фестивале организовали различные ярмарки.

И подготовили фото-зоны. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Работать фестиваль будет 2 дня: 26-27 августа с 11.00 до 21.00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber