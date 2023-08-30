Бизнес с маркетплейсом — зарабатывать могут даже школьники

Объемы интернет-торговли в России неуклонно растут. Похоже, мы вошли во вкус — зачем тратить полдня на поиски нужных вещей в торговых центрах плюс время на дорогу, когда можно заказать все на маркетплейсе?

Как показывает статистика старейшего российского интернет-магазина Ozon, в 2023 частота заказов на пользователя выросла в среднем до 15 в год. При этом 8 из 10 посылок привозят не курьеры — пользователи предпочитают забирать их самостоятельно из пунктов выдачи. Это понятно: в рабочие дни не каждый может позволить себе роскошь ждать доставку дома. Средний оборот пунктов выдачи заказов за минувший год вырос почти на 30 процентов. В спальных районах за заказами по вечерам даже очередь выстраивается.

В общем, пункты выдачи заказов всегда востребованы. И открыть их может каждый! Рассказываем, как это сделать.

Достаточно до 200 тысяч для старта

Признаемся себе честно — каждый хоть раз мечтал запустить собственное дело, уйти из офиса и начать зарабатывать в разы больше. Но всегда останавливал страх: а что, если вложу и потеряю все? Как действовать, с чего начать? И потом, ведь многие проекты требуют значительных вложений на старте — речь может идти о суммах под миллион рублей и больше. Откуда взять такие деньги новичку?

Но, например, с Ozon все иначе: чтобы открыть пункт выдачи заказов (ПВЗ), больших вложений не потребуется. В среднем, по данным маркетплейса, уложиться можно и в сумму до 200 тысяч рублей — вполне посильные деньги. Они нужны на аренду и ремонт коммерческого помещения, причем требования к ремонту — самые минимальные. Иногда на ремонт тратят не больше 30 000 рублей, и делают его всего за день!

Да и вообще, стать партнером маркетплейса и начать работать по франшизе сможет каждый. Не придется нанимать и обучать сотрудников, налаживать собственные бизнес-процессы и думать, как найти клиентов, — все шаги продуманы и подробно прописаны, остается только следовать алгоритмам.

Так, при открытии ПВЗ вам не нужно вкладываться в рекламу — все клиенты, живущие поблизости, получат push-уведомления и смс-рассылку о вашем пункте. Он также будет нанесен на все онлайн-карты, а вы получите рекламные баннеры совершенно бесплатно.

Секрет успеха — правильная локация

Главная задача для новичка — подыскать подходящее помещение. Здесь нужно опираться не только на интуицию и собственные «хотелки», но и на здравый расчет. Следует все хорошенько просчитать. Далеко ли остановка автобуса и станция метро? Есть ли крупные жилые комплексы поблизости — промзона, куда приезжают работать на смены, но надолго там не задерживаются? Проходит ли по выбранной улице достаточное количество пешеходов? Есть ли место припарковаться для тех, кто приедет на автомобиле?

Может даже показаться, что найти идеальную точку невозможно, - но блуждать в потемках партнеры вам не дадут.

Например, у Ozon есть своя интерактивная карта — на ней уже отмечены все существующие пункты выдачи.

На карте отмечены зеленые и синие зоны — выбрав помещение в этих зонах, вы сможете получать гарантированный доход от маркетплейса. Это значит, что площадка будет сама давать вам деньги на развитие бизнеса в первые 6 месяцев — при условии выхода на минимальные обороты.

На селе и в деревне открыться еще проще

Для небольших населенных пунктов действуют специальные условия. Открыть ПВЗ можно даже в собственном доме или гараже: меньше требований к ремонту, площадь пункта выдачи необязательно должна превышать 25 «квадратов», как в крупных городах.

Кроме того, на селе у вас скорее всего вообще не будет конкурентов! По сути у соседей два варианта — поехать в крупный районный центр или заказать на маркетплейсе. Понятно, что большинство предпочтут второе.

Кстати, открыв пункт выдачи товаров в партнерстве с Ozon, вы сможете в будущем выдавать посылки и от других служб доставки. Это будет приносить дополнительно от 15 тысяч рублей в месяц.

5 простых шагов для открытия ПВЗ:

Зарегистрируйте ИП или юрлицо, если его еще нет

Выберите проходное место

Арендуйте или купите подходящее помещение

Заключите агентский договор с Ozon

Сделайте ремонт и покажите готовое помещение сотруднику маркетплейса

Почему выгодно вести бизнес с маркетплейсом

Каждый месяц вы получаете подробную аналитику по вашему пункту выдачи

Все алгоритмы работы прописаны

Нужно совсем небольшое помещение - от 30 кв м в городе и даже совсем крошечное - в деревне.

Для старта достаточно только компьютера или смартфона и сканера штрихкодов. Закупать дорогое оборудование не нужно

За поддержкой и советом всегда можно обратиться к территориальному менеджеру

Площадка бесплатно обучает ваших сотрудников, дарит вывеску и маркетинговые материалы

Выплачивать роялти не нужно

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

Самый молодой партнер старейшего российского маркетплейса начал сотрудничать с площадкой, когда только заканчивал 10 класс. Деньги на открытие пункта выдачи он одолжил у своей мамы. На нее же оформили и ИП. Но работал именно школьник — сам сделал ремонт и открыл пункт, сам принимал и выдавал заказы. Спустя три года у него уже сеть из 20 пунктов выдачи!

Другая реальная история: будущая мама открыла ПВЗ на 7 месяце беременности. Сейчас у нее несколько десятков точек.

Работать могут и пенсионеры. Таких примеров тоже много: вместо того, чтобы скучать дома, мужчины и женщины старше 60 запускают пункты выдачи, зарабатывают и чувствуют себя нужными. Согласитесь, это намного интереснее, чем сидеть одним в квартире дни напролет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

74 миллиона россиян регулярно делают покупки на маркетплейсах

На 30 процентов вырос в среднем оборот пунктов выдачи за последний год

До 15 раз выросла частота заказов на пользователя в год в 2023