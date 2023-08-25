Новосибирский штаб общественного наблюдения готовится к выборам губернатора

Галина Гриднева рассказала об опыте общественного наблюдения в Новосибирской области. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Этой осенью нас ждут выборы губернатора Новосибирской области. Они пройдут 8, 9 и 10 сентября. Важно, чтобы голосование было прозрачным и честным, для этого Общественная палата Новосибирской области уже пятый год подряд организует работу общественного наблюдения. О готовности к нынешней избирательной кампании, ее главной особенности - возможности дистанционного электронного голосования - эксперты поговорили на круглом столе «Общество и выборы». Самые яркие моменты обсуждений - в материале «Комсомольской правды».

«ДЭГ - ЭТО УДОБНО!»

По словам сопредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, ответственного секретаря Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, президента Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Александра Точенова, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) - это удобно. Он уверен, что так соблюдаются права людей, которые поменяли место жительства, эвакуировались. В таких ситуациях дистанционное голосование позволяет гражданам проголосовать, где бы они ни были.

- Еще одно новшество - возможность воспользоваться своим гражданским правом людям, находящимся в СИЗО. Общественное наблюдение зарекомендовало себя с 2018 года, сейчас в каждом регионе есть общественные штабы. Они создаются, чтобы контролировать, как работает избирательная система, нет ли административного или иного давления, - отметил Александр Точенов.

ПОДГОТОВИЛИ БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Штаб общественного наблюдения работает в Новосибирске пятый год. Есть опыт обучения наблюдателей по единым стандартам. Региональная Общественная палата остается субъектом общественного контроля на законодательном уровне.

- Мы подписали более 30 соглашений с крупными общественными организациями и политическими партиями. Мы ведем общественное наблюдение за ходом всех этапов избирательной кампании. На сегодняшний день подготовлено более 4 тысяч наблюдателей, которые прошли обучение и готовы выйти на участки и работать в центре видеонаблюдения. Обучение ведется совместно с Общественной палатой Российской Федерации и Независимым общественным мониторингом (НОМ). Так как в этом году вводится ДЭГ, где своя специфика, мы направили своего представителя в ЦИК РФ для участия в контроле и подведении итогов ДЭГ, - прокомментировала председатель штаба общественного наблюдения, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Председатель избирательной комиссии НСО Ольга Благо в своем выступлении отметила, что общественное наблюдение прошло свое становление, а видеонаблюдение позволяет быстро реагировать на все спорные ситуации. По ее словам, еще не было ни одного случая удаления наблюдателя с избирательного участка. Также она напомнила, что ДЭГ - это не замена, а дополнительная возможность для избирателя проголосовать вне зависимости от своего местонахождения.

- Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо подать заявку на Госуслугах до 4 сентября. И обязательно проверьте правильность написания своих ФИО и паспортных данных, - посоветовала Ольга Благо.

Эксперты надеются, что предстоящие выборы будут честными и легитимными. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

«СДЕЛАН ОГРОМНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД»

С 28 августа по 11 сентября уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева организует горячую линию по вопросам голосования, она уверена, что выборы в области пройдут гласно, чисто и легитимно.

- Был сделан огромный шаг вперед, возросла культура коммуникации на участках. Результаты мониторинга на местах и поступающих на горячую линию обращений показывают, что запросы в основном носят организационно-информационный характер: куда идти, как проголосовать, - резюмировала Нина Шалабаева.

По мнению руководителя Сибирского филиала Фонда развития гражданского общества доктора социологических наук Константина Антонова, важно соблюсти легитимность выборов. А она базируется на трех принципах.

- Первый - это нормы, правила, процедуры. Второй - институты, обеспечивающие защиту прав избирателей. Третий - конкуренция. В Новосибирской области в этой кампании участвуют четыре кандидата от разных политических партий, - подчеркнул Константин Антонов.

Опытом работы штаба в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре поделилась по ВКС председатель окружной Общественной палаты Алсу Маганова. А руководитель штаба в Алтайском крае Алексей Чесноков рассказал о выявлении и проверке нарушений избирательного законодательства. В обсуждении приняли участие декан юридического факультета НГУЭУ Олег Шерстобоев, член ОП Омской области и представитель этого региона в ОП РФ Владимир Лифантьев, председатель Общественной палаты Кемеровской области Владислав Овчинников. О вкладе молодежи в организацию политической активности рассказала председатель молодежной избирательной комиссии Новосибирской области Арина Яковлева.

«ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ»

Немаловажно соблюдать на выборах доступность: чтобы люди с разными ограничениями по здоровью могли проголосовать в максимально комфортных для себя условиях. О работе в этом направлении рассказал председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям и СВО региональной Общественной палаты, председатель Новосибирской областной организации ВОИ Игорь Галл-Савальский. Он уверен, что ДЭГ для таких избирателей будет большим подспорьем.

Председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Владимир Панарин назвал ветеранов опытными и подготовленными людьми, идущими на выборы осознанно.

- Ветеранская общественность к выборам готова! - заявил Владимир Панарин.

Подводя итоги встречи, Александр Точенов напомнил, что основа общественного наблюдения - это независимость и объективность. Результатом обсуждений на круглом столе станет резолюция, куда включат все прозвучавшие на нем предложения, после чего ее представят Президенту Российской Федерации.