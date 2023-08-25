Интерес власти, СМИ, инвесторов и инноваторов вызвала площадка проекта «ИДЕЯ» на международном форуме «ТЕХНОПОМ-2023»

Фото: Илья ПОДОЛЬСКИЙ

Особый интерес к площадке проявили Сенатор РФ Владимир Городецкий, министр науки и инновационной политики НСО Вадим Васильев, заместитель министра экономического развития НСО Анна Павлова, генеральный директор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов, руководитель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов.

Какие результаты достигли компании - разработчики в ходе работы площадки расскажут их руководители и одновременно эксперты проекта «ИДЕЯ»:

Генеральный директор ООО «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС» Сергей Голубицкий:

- проведено более 50-ти встреч и переговоров с представителями потенциально заинтересованных в сотрудничестве компаний. Мы реализуем проект разработки новых импортонезависимых решений по передаче данных по беспроводным (радио) линиям связи и электрическим сетям (технология PLC, Power Line Communication) направлений Smart City, а также решения для промышленных предприятий по мониторингу оборудования.

Результатом встреч и переговоров было достигнуто соглашение о намерениях сотрудничества с 11 компаниями Сибирского федерального округа (Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Барнаул). Одна из крупнейших федеральных телеком-компаний выступила с предложением сотрудничества и привлечением «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС» в свои проекты в качестве технологического партнёра. С представителями РЖД был согласован запуска пилотных испытаний по контролю технологического оборудования с последующим внедрением.

Фото: Илья ПОДОЛЬСКИЙ

Генеральный директор компании «ImpulseGM» – Черниенков Евгений Михайлович:

- «ТЕХНОПРОМ» прошел для нашей компании очень продуктивно, уникальное оборудование и технологии нашей компании были представлены первым лицам области и руководству ведущих девелоперов и застройщиков. Оборудование и технологии компании линейки PUMA позволяют строителям экономить до 50% стоимости работ и до 30% по времени при выполнении укрепления фундаментов строящихся и эксплуатируемых объектов, при укреплении откосов котлованов, иглофильтрационном водопонижении и иных работах. Компания привлекла инвестиции для развития своих проектов. Получены новые контакты, интересные знакомства, новые связи с научными и производственными предприятиями из разных регионов страны.

Директор ООО «Стрекоза» Александр Быканов:

- На круглом столе по агротехнологиям услышали варианты преобразований в отрасли, обсудили трудности и проблемы внедрения новых технологий в растениеводстве. Особенно оценили мнение коллег из Татарстана, где Заказчики и производители ПО для сельского хозяйства работают совместно, в том числе знают о сложностях для стартапов в данной отрасли. Услышали варианты поддержки от «Сколково» и теперь непременно будем пытаться стать резидентами. Также обсудили трудности исследования почв с коллегами с Докучаевского НИИ и Белгородского НОЦ. Сибирь действительно не только не отстает, но и опережает в этом направлении целый ряд регионов. С коллегами из Белгородского НОЦ предварительно договорились о совместных работах в направлении построения нашим оборудованием карт внесения, производимых там, полностью органических удобрений. Несмотря на то, что в Белгородской области запрещено использования БПЛА, они работают в других регионах и крайне заинтересованы во влечении в современные технологии, договорились о сотрудничестве с компанией "Новые технологии" из Томска. Они производят распрыскиватели удобрений на БПЛА, но также нуждаются в анализе свойств почв.

Фото: Илья ПОДОЛЬСКИЙ

Генеральный директор ООО «КОННЕКТ» Роман Разумович:

- за время, проведенное на «Технопроме», нам удалось договориться о сотрудничестве с тремя компаниями, среди которых есть китайские партнёры.

И хоть нам пришлось столкнуться с техническими неполадками в начале форума, нам удалось все исправить и запустить сервис. Получили очень много обратной связи от потенциальных пользователей, смогли подтвердить многие гипотезы и получили множество инсайтов по улучшению качества сервиса.

Руководитель проекта «ИДЕЯ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:

- это масштабное мероприятие позволило проект «ИДЕЯ» сразу включится в повестку разработок Новосибирской области, наши проекты вызвали большой интерес и уже часть из них реализуется прямо в момент проведения «ТЕХНОПРОМА»

Руководитель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов:

- размах проектов по отраслевому признаку очень широкий, использованы, действительно, инновационные технологии, которые, уверен, помогут в такое непростое время реализовать стратегию технологической независимости страны!