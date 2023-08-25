Дмитрий Медведев назвал доверие людей главным фактором для победы «Единой России» на выборах

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», участие в ней приняли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность.

- Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования, от участия в предварительном голосовании и победы в нем до выполнения обязательств перед жителями. Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах, - отметил он.

По всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.

Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к «Единой России».

- Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии. Здесь не надо скромничать. Но надо и признавать недочеты, корректировать планы, - отметил он.

Главная задача на следующий финансовый год - полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе «Единой России», а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни. Один из важнейших приоритетов для нас - это помощь СВО, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые взяла на себя партия, - подчеркнул председатель партии.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

При этом Дмитрий Медведев указал на то, что и текущие проблемы надо решать:

- Они от нас никуда не уйдут. Даже несмотря на то, что сейчас особый этап жизни нашей страны. Люди ждут решения и обычных текущих гражданских проблем в сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства, культуры. Нужно двигаться вперед. И прикладывать все усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах.

Итоги реализации программы «Единой России» и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре представили действующие губернаторы. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии. Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России».

- Спасибо вам за помощь людям. И в особенности за поддержку тех, кто находится на переднем крае специальной военной операции, и их семей. Это большая и ответственная работа, которая сейчас очень важна, - сказал Дмитрий Медведев.

В заключение он подчеркнул, что сторонники «Единой России» на осенних выборах станут основой для работы на президентской кампании в 2024 году.

В Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней - 20 Заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов.