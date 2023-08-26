«Рыл яму, прятался от обстрелов»: врачи спасают щенка с кротовыми лапками, которого привезли из Донбасса

Щенка с аномальными лапами нашли в яме в Донбассе. Фото: Предоставлено Аллой Леонкиной

Волонтеры из Краснодара спасли щенка Барни с «игрушечными» лапками. Собака родилась с конечностями по размеру как у крота. Жил малыш в Горловке, в Донбассе, прятался в яме от обстрелов, из-за врожденной аномалии не мог даже стоять - только ползал и рыл укрытие. Местная жительница отдала двухмесячного малыша в Донецк, оттуда его забрали волонтеры из Краснодара и отвезли в Новосибирск. Ветеринар Сергей Горшков провел уникальную операцию: вместо установки протеза распилил кости и заново собрал одну из лап с помощью пластин. Теперь малыш Барни впервые встал на ноги и ждет второй операции в начале сентября.

Щенок не мог встать на кротовые лапы и только ползал. Фото: Предоставлено Аллой Леонкиной

МОГ УМЕРЕТЬ ЧЕРЕЗ ГОД

История щенка Барни началась в Рождество, 7 января 2023 года. В тот день жительница Горловки услышала скулеж из ямы одного из частных домов. Заглянула туда и увидела крошечного щенка, который прятался и просил еды. Женщина забрала его в дом, покормила, а затем позвонила волонтерам.

- Барни жил в яме в Горловке. Как он там оказался - неизвестно. Возможно, прятался от обстрелов. Где его мама - тоже неизвестно. Малыш не мог встать на ноги и еле двигал лапами, которые были слишком короткими. Волонтеры приюта для бездомных животных ПИФ забрали его и связались с нами. К сожалению, в Донецке помочь собаке с такими тяжелыми патологиями не могут, поэтому мы решили забрать Барни под свое кураторство и попробовать помочь. 15 января Барни приехал в Краснодар, - рассказала КП-Новосибирск волонтер из Краснодара Алла Леонкина.

В Краснодаре ветеринары обнаружили редкую патологию: щенок родился с короткими лапами - кости всех четырех конечностей недоразвиты и деформированы, были врожденные вывихи. Маленький Барни ползал, волоча кривые лапки за собой, но через год погиб бы, считают волонтеры. Операцию назначили в Новосибирске, волонтеры объявили сбор 125 тысяч рублей - это стоимость самой операции, а еще пребывание в стационаре и перелет из Краснодара в Новосибирск. Почти половину закрыл щедрый незнакомец - он увидел трогательное видео и отправил 60 тысяч рублей.

У собаки была врожденная деформация, но врачи отказались от ампутации. Фото: Предоставлено Аллой Леонкиной

ВСТАЛ НА ТРИ ЛАПКИ И ПОШЕЛ

Рентген показал: кости лап напоминают «змейку» и сломаны в пяти местах. Врачи предположили, что щенок уже родился с тяжелой патологией. Новосибирский хирург ветеринар Сергей Горшков взялся провести уникальную операцию, но только в возрасте 8 месяцев, когда закроются все зоны роста костей. Волонтеры привезли Барни в Новосибирск 3 июля 2023 года.

- Передние лапы у собаки хотя бы опорные. А вот на задних нет никакой опоры. Сильнее всего закручена левая задняя - она имеет укорочение, деформацию на пяти разных уровнях, абсолютно недоразвитый сустав и вывихи. Мы либо будем пытаться выправить кость и сохранить лапу, либо делать протезирование, - сообщил новосибирский хирург-ветеринар Сергей Горшков.

Врачи пересобрали лапу из костей, и теперь на нее можно опираться. Фото: Предоставлено Аллой Леонкиной

Лечение начали с самой сложной лапки, первая операция Барни длилась 4 часа. Хирург сделал распил кости на нескольких уровнях, установил две пластины и заново собрал левую заднюю лапку. Спустя несколько дней Барни впервые встал на три лапы и начал ходить.

- Еще месяц лапка будет заживать, затем врачи прооперируют заднюю правую лапку, - говорит волонтер Алла. - История Барни уникальна и сам он уникальный, в каждом комментарии есть слова: «какой он ласковый», «столько всего пережил». Мы будем рады принять финансовую помощь для Барни: впереди еще одна операция и восстановление, в клинике он пробудет не менее месяца.

Сейчас волонтеры ищут для Барни семью.

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