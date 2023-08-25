Заразные жигалки и кусучие мошки атаковали Новосибирск: биолог объяснил, когда закончится нашествие насекомых Фото: Евгения ГУСЕВА

Под конец августа в Новосибирск вернулась жара, да и начало осени синоптики тоже обещают вполне теплым - на линейки 1 сентября дети могут идти без курток, потому что на улице будет +23.

Но сибиряки все больше жалуются на больно кусающихся насекомых: мы спросили у биологов, не активизируется ли гнус сильнее из-за жары и когда он оставит нас в покое.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ УБИРАТЬ РАНО

Комары и мошки активны все теплое время года. Поэтому, если тепло в Новосибирске задержится, на улицах спасения не будет.

- Комары развиваются в стоячих водоемах с апреля по октябрь. И до этого же времени они будут кусать людей. Сейчас появляется летне-осенняя популяция мошек, которые в основном вылетают из реки Оби. Повышение температуры идет им на пользу, и их присутствие будет ощущаться до конца сентября. Но все-таки можно говорить, что идет снижение их численности, - рассказала КП-Новосибирск старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных кандидат биологических наук Людмила Петрожицкая.

Пик активности мошек приходится на самый жаркий месяц лета - июль. А в конце лета и начале осени больше досаждает их родня - мокрецы.

- Мокрецы похожи на мошек, только мельче, тоньше и с пятнышками на крыльях. Кусачие и назойливые, и их укусы такие же болезненные, как от мошек. Заползают под одежду и в обувь. И активизировались они из-за теплой погоды, которая к нам вернулась, - уточнил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

Ближе к осени становится больше и насекомых, похожих на обычных комнатных мух. Но жалят они ужасно больно, протыкая кожу острым хоботком и напиваясь крови. Это осенние жигалки. И самое страшное, что они могут переносить опасные болезни: сибирскую язву, сепсис, туляремию и другие.

НАС АТАКОВАЛИ ОСЫ?

Еще одна напасть, на которую обратили внимание новосибирцы, - это осы. Они кружатся будто повсюду, не только вокруг цветов и сладких фруктов на рынках. Впрочем, как уверяют специалисты, обывателю только кажется, что жужжащих насекомых стало больше.

- Для любого вида присущи такие колебания численности: в один год их чуть больше, в другой - меньше. Это нормально. Нельзя сказать, что они нас прямо атаковали. Осы всегда становятся заметнее под осень, особенно во время продажи арбузов. Но больше размножаться они не будут, уже не станут строить гнезда, а начнут готовиться к зиме. Почти все старое население гнезда вместе с маткой погибнет, останутся только молодые крупные особи, которые спарились с трутнями. Они переждут зиму под слоем мха или трухлявым пнем, впав в анабиоз, и весной, после спячки, построят новые гнезда, - объяснил КП-Новосибирск энтомолог, сотрудник лаборатории экологического воспитания ФИЦ ИЦиГ СО РАН Анатолий Афиногенов.

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