Выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в Новосибирске - от суммы родители хватаются за голову

Сборы ребенка в школу обойдутся недешево, но и на них можно сэкономить. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

До начала учебного года чуть больше недели. Родители составляют чек-листы всего, что недокупили к школе, подсчитывают траты. Ведь хочется, чтобы у сына или дочки было все самое лучшее, и при этом не разориться. Выясняем, как экономно собрать ребенка в школу в Новосибирске.

Новосибирскстат уже подсчитал средние цены на вещи, необходимые для школьников. Набор получился, мягко скажем, не из дешевых.

Шариковая ручка - 35 руб.

Карандаш простой - 26 руб.

Набор фломастеров - 155 руб.

Альбом для рисования - 120 руб.

Тетрадь, 12 л. - 16 руб.

Рюкзак - 2567 руб.

Блузка - 1172 руб.

Рубашка - 1123 руб.

Брюки - 2450 руб.

Юбка - 1405 руб.

Платье/сарафан - 2406 руб.

Джемпер - 1359 руб.

Спортивный костюм - 2315 руб.

Туфли/ботинки - 2600 руб.

Кроссовки - 1811 руб.

Итого - 19 560 руб.

Самые большие траты - на одежду и обувь: их за год придется покупать не один раз, особенно если ребенок активно растет. А вот рюкзак может прослужить 2 - 3 года.

А чтобы не расставаться с большой суммой сразу, начать готовиться к школе можно заранее. Так, многодетная мама Оксана Усова рекомендует делать покупки еще зимой.

- Мы начинаем готовиться к следующему году еще с января. Когда ребенку в школу нужны, например, две тетрадки, я покупаю пять, вместо одного карандаша - два. По такому же принципу закупаю различные мелочи. Лишнее откладываю в отдельную коробочку. Первоклашке еще за год до школы можно купить тетради, альбомы, краски, канцелярские принадлежности с пеналом. Тогда это не будет сразу бить по карману. Подставки под учебники и тетради можно не брать, а вот защитные обложки купить стоит, - поделилась лайфхаком с КП-Новосибирск Оксана Усова.

НА СКОЛЬКО ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ ЗА ГОД?

Эксперты ресурса «ЧекИндекс» отмечают, что покупатели вернулись к допандемийной стратегии закупок к школе, когда основная часть расходов приходилась на август, а не на июль. В прошлые два года родители стремились закупиться заранее, чтобы избежать ажиотажа на рынках, а сейчас стали более спокойными. Поэтому в 2023 году, по данным портала, набор первоклассника вышел гораздо дешевле.

- Стоимость минимального набора школьной одежды, обуви, рюкзака, тетрадей, дневника и канцтоваров в среднем составила 12 146 рублей. Это на 4% ниже уровня прошлого года и на 1% ниже уровня июля. Этим летом около 60% закупок школьной продукции происходит через интернет-заказы. Благодаря скидкам на маркетплейсах и специализированных площадках, школьным ярмаркам в офлайне, где можно поторговаться, а также расширению линейки доступных товаров в августе снизился и средний чек покупки, - пишет «ЧекИндекс».

В этом августе по сравнению с августом 2022 года продажи школьных товаров стали выше на 24%, а по сравнению с первой половиной июля - на 109%.

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