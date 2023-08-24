В Новосибирске пройдет футбольный турнир среди курьеров и водителей такси

Сервисы Яндекса в Новосибирске проведут футбольный турнир для своих партнеров. На игровом поле сойдутся поклонники игры из числа курьеров, водителей, сборщиков заказов и кладовщиков.

В Новосибирске проведут отборочный тур среди местных команд. Победители отправятся на суперфинал в Екатеринбург. Он пройдет в начале октября. Конкуренцию им составят финалисты аналогичных состязаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и других городов. Организаторы оплачивают спортсменам перелет и проживание.

Подготовка к турниру стартовала еще в июле. Групповые тренировки посетили порядка 600 партнеров. Поскольку большинство — игроки-любители, собирать команду и отрабатывать моменты на поле помогли профессиональные тренеры и кураторы.

Матч проходит по правилам пять на пять, число замен не ограничено. Первые игры начнутся 5 сентября. Турнир с открытым входом: болельщикам доступ на трибуны свободный.