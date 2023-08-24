Зараза хранится в почве тысячелетиями: вирусолог объяснил, ждать ли вспышки сибирской язвы в Новосибирской области

Вирусолог объяснил, ждать ли вспышки сибирской язвы в Новосибирской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России недавно обнаружили новый очаг сибирской язвы. Первый случай был в Чувашии в марте - жители республики заразились после забоя быка. Второй очаг вспыхнул в июле в Тыве - там заразился пастух после того, как поел мясо лошади, а вскоре заболели еще три человека, которые разделывали тушу. В августе заразился житель Воронежской области, работающий в мясном отделе на рынке. В регионах ввели режим ЧС.

Почему сибирская язва появилась уже в нескольких регионах России и не придет ли она в Новосибирскую область? Об этом мы узнали у вирусолога, бывшего сотрудника центра «Вектор» Александра Чепурнова.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Сибирская язва - не вирусное заболевание, а бактериальное. Его возбудитель - палочковидные бактерии Bacillus anthracis, споры которых очень живучи.

- В основном заражение происходит от мяса инфицированных животных: рогатого скота, лошадей, свиней, - рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов. - Большую опасность представляют споры бактерий. Уничтожить их крайне сложно, они способны сохраняться в почве веками и даже тысячелетиями. Поэтому при всех случаях падежа скота от сибирской язвы трупы животных хоронят на приличной глубине и помечают скотомогильники специальными знаками. Если на землю попадают фекалии больного скота, то в ряде случаев даже снимают грунт и тоже захоранивают.

Хотя сибирская язва - болезнь особо опасная, до состояния эпидемии точно не дойдет, уверен специалист.

- Это отдельные спорадические случаи. От человека к человеку она не передается либо передается очень плохо, - говорит вирусолог.

СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ

У человека сибирская язва протекает в двух формах. Более чем в 90% случаев это кожная форма, когда на верхней части тела появляется красное пятно, которое за несколько часов превращается в пузырек, как при ожоге.

- Далее возникает карбункул антрацитово-черного цвета, за что ее на Западе назвали Anthrax. Появляется очень быстро, за несколько часов. Эти случаи неплохо излечиваются, хотя людей стараются изолировать в инфекционных больницах. Вторая форма, гораздо более редкая и очень неприятная - легочная, с высокой летальностью. Бактерия попадает в легкие и вызывает язвы там, - объясняет Александр Чепурнов.

При кожной форме больные чувствуют разбитость, головные боли и тахикардию, температура поднимается до 40 градусов. Лихорадка держится 5 - 7 дней. При легочной форме появляются кашель, одышка и боль в груди. Совсем редко встречается еще и кишечная форма сибирской язвы, во время которой к лихорадке добавляются боли в желудке, рвота и понос с примесью крови.

Сибирская язва лечится антибиотиками, которые подбирает врач в стационаре. Для лечения легочной формы нужны специальные препараты, способные не убивать возбудителя, а тормозить его развитие. Иначе происходит масштабный выброс внутренних токсинов убитых бактерий, и человек может погибнуть еще быстрее. Если не обратиться к врачу, это грозит смертью больного.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ

В группе риска находятся сельхозработники, ветеринары, работники мясокомбинатов, предприятий по переработке шерсти и кожсырья, а также лабораторий, которые работают с возбудителем сибирской язвы. Пострадать можно, если купить некачественное мясо. Покупка дешевой говядины и свинины «из багажника» или на непроверенных рынках может стоить жизни. Для надежности мясо надо варить кусками не более 500 граммов как минимум 2,5 часа.

Еще один важный способ борьбы - прививка. В плановом порядке ее делают вышеупомянутым работникам, а также людям, живущим в регионах с риском заражения. По требованию ветеринаров обязательно прививать и животных: рогатый скот - с 3 месяцев, а жеребят - с 9 месяцев. Взрослому стаду делать в дальнейшем прививки раз в год.

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