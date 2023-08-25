Услышать всё: три технологии для улучшения качества звука и удобства телефонного разговора

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

В эру социальных сетей и мессенджеров мобильная голосовая связь все еще остается популярной: за июль 2023 года новосибирцы проговорили по телефону 182 миллиона минут. Рассказываем, как технологии и приложения помогают клиентам билайна из разных регионов России слышать друг друга четко в любой ситуации и экономить на связи.

ГОВОРИТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ

В Новосибирской области на базе сети 4G (LTE) билайна технология VoLTE* работает с 2022 года. С ее помощью во время разговора по телефону создается эффект живого присутствия: голос звучит чисто и без помех. Также она позволяет абонентам одновременно звонить и пользоваться мобильным 4G-интернетом. Технология доступна на всех тарифах билайна. Если в статус-баре на вашем устройстве не появилась надпись VoLTE, то, возможно, нужно обновить сим-карту или включить режим VoLTE в настройках смартфона. Подробнее о настройках - на сайте билайна.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Впечатлениями от использования технологии VoLTE поделилась абонент билайна Кристина, г. Уфа:

- Мы приехали на отдых в Сочи из Башкирии с двумя детьми, каждый день созваниваемся с бабушками, друзьями, отправляем фотоотчеты, и иногда нужно сделать все одновременно. Телефон с этим совершенно не справлялся. Зашла в салон билайна, оказалось, что у меня старая сим-карта, которая не позволяет пользоваться сетью 4G. Карту поменяли, активировалась технология VoLTE, и я вздохнула с облегчением: качество звука выросло: включала громкую связь и общались всей семьей, одновременно отправляя фото и видео. Очень удобно!

ВКЛЮЧИТЬ «УСИЛЕНИЕ» СЕТИ

Технологические особенности торговых центров, гостиниц и других объектов иногда мешают прохождению сигнала сотовой сети. Приходится выходить на улицу и искать сеть, чтобы поговорить. Избежать неудобств можно, просто активировав технологию VoWiFi** на смартфоне. И с ее помощью отправлять, принимать звонки и SMS благодаря Wi-Fi. Достаточно один раз включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках телефона для активации технологии, и смартфон сам выберет оптимальный способ передачи информации. Дополнительных платежей за использование VoWiFi нет.

- Геленджик - мой любимый город. Благодаря удаленному формату офиса я могу приезжать сюда. Днем - работать, а утром и вечером наслаждаться морем. Но в некоторых гостиницах сигнал сотовой сети в номере слабее, а я не могу пропустить звонки. Узнала о технологии VoWiFi и теперь спокойно езжу в любимый Геленджик, зная, что не пропущу важный звонок, - рассказывает Анна, Краснодар.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

ОБЪЕДИНИТЬ СЕМЬЮ ОДНИМ ЗВОНКОМ

Иногда технологии помогают нам улучшить качество звонка, иногда - расширить зону приема сигнала или меньше платить за звонки. Но бывают случаи, когда нужно сэкономить время, поделиться впечатлениями и новостями сразу с несколькими людьми. Это легко сделать, подключив услугу «Конференц-связь» от билайна. Если вы находитесь в роуминге, то удобно включить VoWiFi. Тогда звонок будет тарифицироваться так, как будто вы дома.

- У нас дружная семья: мы с мужем, дети, бабушки и дедушки. Старшие родственники активно интересуются нашей жизнью. Если дома это вызывает только радость, то на отдыхе слегка утомляет рассказывать одно и то же, бесконечно висеть на трубке. В этом году открыли для себя «Конференц-связь»: устанавливаем общее время вечернего созвона заранее и весело, в большой компании, обсуждаем день. Всем рекомендую! - делится Жанна, Москва.

___________________________

* Голос через LTE.

** Голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом к интернету. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.

Реклама. beeline.ru