В Новосибирске открылся кинофестиваль «Вместе мы сможем больше», посвященный 35-летию Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Сегодня Новосибирское областное ВОИ - это 34 местных организации в районах области и 414 первичек. Общественная организация занимается реализацией программ, направленных на реабилитацию и адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья, решением вопросов с трудоустройством и профессиональным обучением, развитием творческих способностей и занятий спортом.

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Как отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, приветствуя участников кинофестиваля, в регионе сегодня удалось выстроить очень правильные, практически уникальные взаимоотношения между представителями власти и общественными организациями. Ярким примером являются партнерские отношения с областной организацией ВОИ. Глава региона отметил, что руководство и активисты общества инвалидов не только подают пример преодоления жизненных сложностей и достижения результатов, но и объединяют другие НКО в защите интересов детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

- Я считаю, в Новосибирской области мы точно выбрали правильный и устойчивый путь в нашей совместной деятельности, в по-настоящему прочном партнерстве. В этом, конечно, большая заслуга областной организации ВОИ. Хочется всем пожелать силы духа, достижения всех целей, которые вы перед собой ставите. Мы всегда рядом и готовы помочь и поддержать, - сказал Андрей Травников.

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

По словам руководителя Движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор», сенатора Российской Федерации, Героя Российской Федерации Александра Карелина, представители ВОИ - это действительно люди с безграничными возможностями.

- Ваше упорство, жизнелюбие, способность к пониманию делает так, что наше общество становится намного гуманнее, страна становится намного добрее. И в этом ваша большая очевидная заслуга, - отметил Александр Карелин.

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Председатель областной организации ВОИ Игорь Галл-Савальский отметил, что гордиться своей организацией и всеми ее участниками.

- Мы взрослели, мы менялись, мы объединились и помогали друг другу. Мы делали самое главное, что мы должны были делать - объединиться, чтобы сделать жизнь в Новосибирской области более качественной, как для людей с инвалидностью, так и всех остальных, - сказал Игорь Галл-Савальский.

Фото: Движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор»

Также руководитель Новосибирского ВОИ подчеркнул, что многие достижения организации были бы абсолютно невозможны без поддержки главы региона и всей исполнительной и законодательной власти.

- Был сделан кардинальный шаг, который повел за нами еще целую сеть организаций, существующих на каждой территории области. Андрей Александрович принял решение о поддержке общественных организаций, которые действительно представляют интересы большинства жителей Новосибирской области. Это очень важно для некоммерческого сектора, который получил возможность двигаться и развиваться, - отметил Игорь Галл-Савальский.

В рамках кинофестиваля «Вместе мы сможем больше» также состоялся круглый стол, посвященный вопросам обеспечения доступности занятий спортом для людей с ограничениями по здоровью. Кроме того, участники мероприятия посмотрели фильм «Чемпионы» - историю преодоления и безграничных возможностей человеческого духа.