В Новосибирске арестовали виновника смертельной аварии на Красном проспекте. Фото: Мария НОВИКОВА

В среду, 23 августа, Дзержинский районный суд избрал меру пресечения водителю, устроившему смертельное ДТП на Красном проспекте в Новосибирске. В результате страшной аварии погибла девушка. А еще два человека, мужчина и женщина, получили травмы.

За рулем «Форда», нёсшегося на бешеной скорости по Красному проспекту, был 19-летний Илья Агеев. На суде сообщили, что он – военный. Адвокат Агеева ходатайствовал, чтобы решение по мере пресечения приняли в Новосибирском гарнизонном военном суде. Однако судья Дзержинского районного суда ходатайство не удовлетворила.

– Суд принял решение отправить Агеева в СИЗО до 21 октября 2023 года, – сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, днём 20 августа 19-летний Агеев на высокой скорости ехал по Красному проспекту в Новосибирске. Он решил проскочить на красный свет и врезался в «Тойоту». От удара «Тойота» пробила пешеходное ограждение, сбила двух девушек и врезалась в стену. Под колесами авто одна девушка погибла. А вторая получила тяжелейшие травмы. Сейчас она в реанимации.

– В момент аварии я была в магазине, услышала грохот. Вышла и увидела, что возле чёрной «Тойоты» лежали две женщины. У одной из них была сильно свернута шея, я думала, что она мертва, но ее забрала «скорая». Вторая девушка как сломанная кукла лежала под машиной, это страшное зрелище, – рассказывали КП-Новосибирск очевидцы аварии.

Известно, что Агеев за последний год собрал 18 штрафов за нарушение ПДД, из них 16 — за превышение скорости.

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