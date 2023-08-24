«Микрорайон полон спортивных площадок!»

Дети соревновались на самой современной площадке. Фото: Никита МАНЬКО

Жители Родников и Снегирей смело могут назвать свои районы одними из самых спортивных в городе. Благодаря депутатам Совета депутатов города Новосибирска Игорю Атякшеву и Елене Ворониной (оба представляют депутатское объединение «Единая Россия») там появилось множество спортивных площадок. А в День государственного флага РФ на спортплощадке новой школы № 219 прошел футбольный турнир в честь Героя России Михаила Немыткина. Обо всем самом интересном, что произошло на соревнованиях, - в нашем материале.

УДОБНОЕ ПОЛЕ - ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Турнир имени Героя России Михаила Немыткина проходит уже во второй раз.

- Приехали хорошие, сыгранные команды со всего Калининского района - всего участвовали около 40 детей из 5 - 8-х классов. Школьники соскучились по соревнованиям, они долго не видели друг друга, - рассказала депутат Елена Воронина. Спорт объединяет ребят из новостроек и панельных домов, у них уже своя командная дружба.

Депутат отметила качество поля, на котором играют дети:

- Здесь хорошая сетка, детям очень удобно играть.

Что и говорить, спортивная площадка при новой школе № 219 поразила даже бывалых тренеров. Безопасное спортивное покрытие, отличные ворота и чистое поле для мини-футбола были мечтой для пяти детских команд. Родители с удовольствием пришли болеть за ребят, а дети играли, не боясь получить травму.

- Мой сын Артем занимается футболом уже 6 лет, для турнира сын сам собрал команду «Двор Болл» и тренировал ребят. Он приходит весь в пыли, даже лицо. Вообще, в Новосибирске очень сложно найти хорошую крытую площадку, но здесь все замечательно! - поделилась Александра Свиридова, мама Артема.

Согласен с ней и Антон Гаврилов, папа еще одного юного футболиста:

- В современных ЖК строятся площадки, и дети занимаются. У нас ребята играют на площадке с 8 часов утра до полуночи. Пока хорошая погода, их оттуда не выгнать. Спасибо депутатам, которые организуют такие мероприятия: получается и себя показать, и на других посмотреть.

Да и сами дети в восторге. Например, 14-летний Роман Гаврилов играет второй год - пришел в команду «Мастер» из карате киокушинкай. Юноша уже получил первый спортивный разряд в СК «Олимп», а здесь играет на воротах и тренирует свою реакцию.

- Чтобы стать профессиональным игроком, нужно упорно тренироваться два раза в день, следить за питанием. И нужна хорошая, современная площадка, ведь если на поле камни, то страшно играть: повредишь ногу да и шрамы могут остаться, - говорит Роман Гаврилов.

«НАША ЗАДАЧА - ПОДДЕРЖАТЬ СТРЕМЛЕНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ»

Первое место в турнире заняла команда «Юные медиа», серебро взяли школьники из команды «Двор Болл», третьими стали ребята из «Мастера». Лучшим защитником признали Вячеслава Никулина, лучшим игроком стал Владислав Касьянов. Главным бомбардиром оказался Марк Молочко, а лучшим вратарем прошедшей игры вратарем - Роман Гаврилов. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев поблагодарил всех участников прошедших футбольных соревнований:

- Замечательные дети у нас в Родниках! Наша задача как взрослых, как родителей - поддерживать стремление ребятишек заниматься спортом и стараться через спортивные мероприятия заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Кто такой Михаил Немыткин, почему он получил звание Героя России и где находится улица его имени? После сегодняшнего мероприятия ребятишки точно запомнят это. И это замечательно!

А родители игроков уверены: скоро в Родники будут ездить команды со всего района, но пока не хватает только крытого зала на зиму - теперь это их мечта!