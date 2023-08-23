«И где двойной доход?»: мастер-бровист обвинила популярную бьюти-блогершу в обмане

Нелли (справа) заплатила Ирине 80 тысяч рублей. Фото: предоставлено Нелли Петрочук/предоставлено Ириной Кесаевой

Раньше Ирину Кесаеву знали только в узких кругах - девушка сама начинала как обычный мастер-бровист. Потом стала активно вести соцсети как бьюти-блогер, а позже - продавать свой курс по увеличению продаж таким же девушкам-бровисткам. Настоящую же популярность Ирина обрела после того, как некоторые ее ученицы начали обвинять педагога в несоблюдении условий. Одна из клиенток вернула 298 тысяч рублей через суд. После этого потянулась вереница недовольных. Сейчас к журналистам обратилась Нелли Петрочук из Краснодарского края, она требует с Ирины свои 80 тысяч рублей за наставничество, которое, как сама утверждает, принесло ей слишком мало денег. Обучение - разводка или ученица - «двоечница»? Читайте в материале КП-Новосибирск.

«УДВОЮ ТВОЙ ДОХОД»

Нелли давно следила за жизнью Ирины. Она помнит времена, когда сибирячка была еще мастером, а уже потом начала продавать наставничество.

- У нее были такие классные кейсы, результаты ее учениц приводили в восторг. Я пришла к ней с запросом повысить трафик. Ира сказала, что на курсе это будет, - рассказала КП-Новосибирск Нелли, пострадавшая.

Условия возврата денег. Фото: предоставлено Нелли Петрочук

Девушка отдала за месяц обучения 80 тысяч рублей. 50 тысяч ей дал парень, а еще 30 пришлось занимать. По стандартной схеме Нелли выслали договор. Там было написано: «Если Заказчик не увеличил свой доход минимум в два раза с начальной суммы 40 000 рублей и не получил результат, оговоренный с Исполнителем на первом созвоне/онлайн-встрече, Исполнитель осуществляет возврат полной стоимости в течение 14 рабочих дней с момента предъявления соответствующего заявления от Заказчика». Ученица не смогла увеличить свой доход в два раза, поэтому и решила обратиться к договору.

- Сначала все было хорошо, Ира давала задания, отвечала на сообщения, все объясняла, показывала. Потом начала переносить наши созвоны по разным причинам: то забыла, то заболела. На сообщения отвечала раз в несколько дней. Я говорила, что меня такая обратная связь не устраивает, - утверждает девушка.

В доказательство Нелли предоставляет переписку. Видно, что Ирина консультирует подопечную, советует шаблоны для переписки, учит общаться с аудиторией. Но видно, что и отвечает преподаватель редко.

«НЕ ДЕЛАЛА ДОМАШКУ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛА ОТЧЕТ»

За месяц обучения бровистка из Краснодарского края увеличила свой доход на 20 тысяч вместо обещанных 40. Нелли спросила у своего гуру, в чем проблема.

- Ира предложила мне второй месяц наставничества бесплатно. Добавила меня в группу к девочкам, но спустя несколько месяцев так ничего и не получилось. Заработок не вырос. Я написала ей претензию, - продолжает Нелли. - А что такого? В условиях договора ведь сказано, что так можно.

Ирина пообещала подарить второй месяц обучения. Фото: предоставлено Нелли Петрочук

Ответ на претензию пришел незамедлительно. На что же указывали в школе продаж?

- Точка Б внутри обучения была достигнута, о чем свидетельствуют записи созвонов. На одном из последних созвонов была зафиксирована точка Б в формате рассказа о доходах в настоящий момент. Исходя из условий договора, это не обязательный факт, так как Петрочук Нелли Александровна не выполняла задания в течение двух дней с момента их получения, что является одним из условий договора, чтобы иметь гарантию на результат, а также не выполнила 80% заданий для гарантий внутри обучения, касающихся доходов. Более того, внутри обучения не предоставляла отчеты о доходах для контроля этого показателя, - ответила Ирина в письме.

На претензию о невыполнении домашних заданий Нелли нашлось что ответить.

- Я все выполняла, все заполнено. Просто Ира их не проверяла, - парирует девушка. - Да и ни про какие отчеты мне никто ничего не говорил. Я потом купила курс за 10 тысяч рублей и увеличила свой доход до 100 тысяч.

Нелли уверена в своей правоте и теперь хочет подать на Кесаеву в суд, чтобы вернуть деньги за обучение.

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