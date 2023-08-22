В Новосибирске показали работу объектов научно-популярного туризма Десятилетия науки и технологий и национального проекта «Наука и университеты»

Фото: Пресс-служба международного форума «Технопром-2023»

Пресс-тур прошел в нулевой день X Международного форума технологического развития «Технопром-2023».

В пресс-туре ученые Новосибирского государственного университета, Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН представили уникальные разработки и исследования. В частности, ученые показали одомашненных лис - результат более чем 60 лет отбора и изучения, оборудование для мегасайенс-установки СКИФ, настоящий электрон-позитронный коллайдер.

Фото: Пресс-служба международного форума «Технопром-2023»

- На территории новосибирского Академгородка, помимо университета, расположено более 82 научных организаций, именно здесь работают выдающиеся ученые, имеющие почетные звания академиков, членов-корреспондентов РАН. Кроме того, на этой территории занимаются исследованиями молодые ученые. Многие из них уже заслужили премии и гранты, а также оставили свой след в истории. Одна из самых интересных наших научных площадок - это, конечно, Новосибирский государственный университет (НГУ), рядом с которым находится уникальный музей «Эволюция Земли». Помимо этого, в Новосибирской области появляются новые современные объекты. Так, мегасайенс-проект Центр коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) - установка, которая предоставит ученым особый инструмент для исследований. А это значит, что нас ждут революционные открытия в сфере фармацевтики, биотехнологий, исследований и создания материалов, изучения сложных теплофизических процессов. Словом, в наиболее востребованных сегодня отраслях в научном мире, - подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) участники посетили лабораторию низкоуглеродных химических технологий факультета естественных наук - молодежную лабораторию, созданную по национальному проекту «Наука и университеты», и научно-образовательный центр «Эволюция Земли». В лаборатории ученые показали TADF-эмиттеры - химические светящиеся вещества, которые можно использовать для создания экранов смартфонов, светодиодов, криптографической защитной печати. При посещении научно-образовательного центра «Эволюция Земли» НГУ участники смогли узнать подробности о строении Земли, ее месте в космическом пространстве, увидеть экспонаты - образцы пород и минералов из глубин Земли, метеориты, образцы сибирских полезных ископаемых и многое другое.

- Новосибирский госуниверситет очень плотно включен в национальный проект «Наука и университеты». Благодаря ему в НГУ были созданы Международный математический центр и Центр НТИ по новым функциональным материалам, шесть молодежных лабораторий, сотрудники которых работают над оптимизацией сенсорных систем, созданием композитов для электроники, обработкой и анализом сейсмических данных, разработкой новейших медицинских технологий и другими актуальными наукоемкими задачами. Прямо сейчас в рамках нацпроекта строится и кампус мирового уровня, который станет точкой притяжения молодежи не только Новосибирска, но и соседних городов и регионов. И мы рады принять в гостях пресс-тур, организованный в рамках Десятилетия науки и технологий, чтобы показать, что проведение исследований на фронтире науки - это приоритет и преимущество нашего университета, - прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Фото: Пресс-служба международного форума «Технопром-2023»

В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) ученые увидели основные стадии работы с животными в SPF-виварии: хранение биоколлекций в криохранилище, создание экспериментальных линий животных в центре репродуктивных технологий SPF-вивария и изучение их на одном из самых мощных в стране томографов. Дополнительно ученые показали одомашненных лис и рассказали о продолжительном исследовании: на протяжении более чем 60 лет новосибирские ученые экспериментальным путем воспроизводят процесс одомашнивания животных, а теперь с помощью дружелюбных и агрессивных лис изучают, как работают гены, отвечающие за стресс, агрессию и дружелюбие.

- Сегодня остро встает необходимость создания в нашей стране Национального центра генетических линий лабораторных животных. Его прообразом, только в меньших масштабах, являются подразделения нашего института. Ученые ИЦиГ СО РАН умеют создавать уникальных лабораторных животных - с их помощью ведутся фундаментальные научные исследования, результаты которых применяются в медицине, сельском хозяйстве, других отраслях экономики. Немалая доля этой работы проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». В то же время очевидно, что эту работу необходимо значительно расширить, поскольку необходимость в генетических моделях животных для решения задач медицины и фармакологии растет день ото дня, - уточнил директор ИЦиГ СО РАН академик РАН Алексей Кочетов.

В Институте ядерной физики можно было осмотреть электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000 (встречные электрон-позитронные пучки) и установки бор-нейтронозахватной терапии. На экскурсии сотрудники Института объяснили механизм работы коллайдера и рассказали, как лечить рак атомным взрывом. Также в институте показали оборудование, созданное для установки класса «мегасайенс» - источника синхротронного излучения Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Это уникальная научная установка, которая создается в Новосибирской области (наукоград Кольцово) по национальному проекту «Наука и университеты» для изучения строения и свойств различных объектов на микро- и наноуровне.

Пресс-тур в Новосибирске стал третьим пресс-туром по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного туризма Десятилетия науки и технологий: ранее о своих разработках рассказали представители научных организаций Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.

- Координационный совет является одним из ответственных исполнителей поручения Президента Российской Федерации по развитию научно-популярного туризма. В состав экспертной группы координационного совета по развитию научно-популярного туризма вошли молодые ученые со всей России и из разных областей знаний. После сборки маршрута туроператором молодые ученые участвуют в верификации маршрутов на всех этапах: от выбора объектов и организации интерактивных программ до оценки научной составляющей маршрута. При участии нашей экспертной группы разработано 40 маршрутов в 12 субъектах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Пермском краях, Амурской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской областях. Научно-популярные туры доступны для всех желающих. Информация о них размещена на официальном сайте Десятилетия науки и технологий наука.рф, на платформе для российских ученых Science ID и на платформе-агрегаторе партнера инициативы - группы компаний «Слетать». Маршруты Новосибирской области были включены в программу научно-популярного туризма одними из первых благодаря поддержке губернатора и правительства Новосибирской области. На сегодняшний день вниманию туристов предлагаются пять научных туров продолжительностью от одного до пяти дней, - рассказала член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елизавета Лидер.

Пресс-туры помогают показать, какие разработки создают организации - участники национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута, образованного по инициативе «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий. Такие маршруты созданы в 12 разных регионах страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Во время поездок туристы могут ощутить себя полноценными участниками исследований и на собственном опыте узнать, что такое современная российская наука и кто такие современные ученые. К 2025 году планируется существенно увеличить перечень направлений и запустить маршруты в 40 субъектах нашей страны.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основные цели Десятилетия - привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.

С 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус» пройдет одно из ключевых мероприятий Десятилетия - III Конгресс молодых ученых. Он объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное, молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО «Национальные приоритеты».

Фото: Пресс-служба международного форума «Технопром-2023»

В преддверии III Конгресса молодых ученых состоятся мероприятия-спутники. Они пройдут в Хабаровском крае (21 - 23 сентября 2023 года), Пермском крае (4 - 6 октября 2023 года), Астраханской области (11 - 13 октября 2023 года). Участники мероприятий-спутников выработают решения по текущим практическим задачам регионов.

Более подробная информация - на сайте наука.рф. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО «Национальные приоритеты».

В России реализуется национальный проект «Наука и университеты». Его ключевая задача - воспитание и поддержка нового поколения ученых, способных совершать великие открытия.

По нацпроекту «Наука и университеты» выделяются значительные средства на поддержку ученых и создание научных центров с первоклассными условиями для исследовательской работы. Кроме этого, проводится работа по строительству и модернизации научно-исследовательского флота, совершенствованию цифровой инфраструктуры, а также созданию комфортных условий для школьников, студентов, научных работников и педагогов.

Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию действует с 2007 года и является консультативным органом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, обеспечивает его взаимодействие с общественными молодежными объединениями и организациями, координирует деятельность региональных и отраслевых объединений молодых ученых. В текущий состав Координационного совета входят 55 молодых ученых - представители основных областей наук из разных регионов России, ведущих научных и образовательных организаций, промышленного сектора и институтов развития. Подробнее - на официальном сайте координационного совета: http://youngscience.gov.ru

Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ проводится с 2009 года. С 2017 года мероприятие проводится не только в столице, но и в субъектах Российской Федерации: 7 - 8 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге (на базе Санкт-Петербургского горного университета) состоялся VIII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Дальние горизонты науки», с 14 по 16 октября 2018 года в Сочи (на базе ОЦ «Сириус») прошел IX Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Навстречу большим вызовам».

Х Всероссийский съезд под названием «Наука для жизни» прошел в столице на базе университета МИСИС и собрал на своей площадке более 1000 молодых исследователей из 76 регионов России, а также стран СНГ. В течение трех дней прошло более 40 тематических сессий, круглых столов и мастер-классов по важнейшим для молодых исследователей темам и приоритетным задачам государства и научного сообщества. По итогам мероприятия 33 практики были признаны лучшими. Подробнее - на сайте Х Всероссийский съезд советов молодых ученых: https://forum2022.scienceid.net/