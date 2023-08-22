В Новосибирске на врача, которого обвинили в домогательствах, не завели дело

Кристине после травмы пришлось носить воротник. Фото: предоставлено героиней публикации.

Новый поворот получила история с новосибирским врачом-травматологом, которого пациентки обвинили в домогательствах.

Напомним, первой к следователям обратилась 20-летняя Кристина*: девушка повредила шею в бассейне, у нее сильно болела рука. Но на приеме, со слов девушки, врач стал приставать:

- Начал разминать спину, ноги и ягодицы, просунул свои пальцы мне под шорты и стал раздвигать мне ноги, трогал в паховой зоне. Я съежилась, говорила, что мне неприятно, но он отвечал, что так надо, он ищет триггерные места и вообще нужно расслабиться, - в этот момент в кабинет постучалась мама Кристины, с ней девушка и ушла.

Но после визита к доктору Кристине становилось только хуже: стали неметь руки и ноги. Она обратилась в другую клинику. Как говорит девушка, врачи были в шоке: манипуляции, что делал травматолог, были сибирячке категорически противопоказаны. В итоге у девушки диагностировали миозит (воспаление костной ткани), ей на шею надели «воротник». А она подала заявление в Следственный комитет.

Но следователи в этой истории стали на сторону врача-травматолога.

- Мне отказали в возбуждении уголовного дела, причину не назвали, - рассказала КП-Новоисбирск Кристина. – Сейчас жду официальные бумаги об отказе – буду думать, как действовать дальше. Скорее всего, подам жалобу в прокуратуру. У меня до сих пор шея болит иногда так, что я стоять не могу.

Второй заявление подала 18-летняя Настя*: в больницу она попала с ушибом спины - девушка оступилась и упала в бане.

- Врач к моей спине почти не прикоснулся, внутреннюю часть бедер задевал, расстегнул мне лифчик - сказал, так удобнее. Потом приглашал покататься с ним на сноуборде, попросил номер телефона. Меня полностью облапал, клеился, как суперклей, - рассказала КП-Новосибирск Настя.

Возмущенная девушка обратилась в полицию, но там, со слов Насти, приключилась непонятная история.

- Они, похоже потеряли моё дело: не знают, где оно. Я написала заявление в СК – жду теперь ответ, - Настя намерена добиться возбуждения дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расстегнул лифчик, попросил номер»: вторая пациентка обвинила врача-травматолога в домогательствах

В больницу 18-летняя Настя* попала с ушибом спины: девушка оступилась и упала в бане (подробнее).

«Засунул руки мне в джинсы, лапал грудь!»: пациентка обвинила в домогательствах врача-травматолога

В Новосибирске пациентка обвинила в домогательствах врача-травматолога (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber