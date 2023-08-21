Прекрасны, но ядовиты: новосибирцы нашли заросли диких розовых цветов у берегов Тулы

Возле воды густые заросли этих цветов. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

На берегу реки Тулы новосибирцы нашли место, которое природа будто создала для фото на страничку в соцсетях: заросли высоких розовых цветов, похожих на кувшинчик с широким воротничком. Однако эта красота не так уж безобидна, как может показаться на первый взгляд.

Красивое место находится здесь, возле реки Тулы. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- Это дикий бальзамин, или недотрога железконосая, в просторечии - Ванька Мокрый. Ничего особенного, скорее сорняк в диком виде, чем декоративное растение, - объяснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

Недотрога - дикое растение, но можно посадить его и на участке. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Цветок прозвали Ванькой Мокрым, потому что он растет на сырых опушках и по берегам рек. Цветок можно и одомашнить, приютив на дачном участке. Тогда его тоже нужно будет часто поливать. Вот только он, как и любой сорняк, если за ним не следить, захватит всю территорию.

- Недотрога - однолетник, цветет все лето, а в сентябре - октябре на месте цветков созревает коробочка с семенами. Если дотронуться до нее, она «взорвется», разбрасывая семена, отсюда и название, - объясняет биолог.

Недотрога разбрасывает семена, оттого и растет повсюду. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Подстерегает садоводов и еще одна опасность: розовый цветок ядовит. Если решили с ним связаться и посадить дома, берегите от него маленьких детей. Хотя в старину считали, что недотрога защитит от пуль, если носить ее в кармане, и способна открывать любые замки. Но трогать ее руками не рекомендуем, а вот любоваться издали и делать красивые снимки - пожалуйста!

Дикий бальзамин может вымахать до 2 метров в высоту. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Кстати, в Новосибирской области есть поляна, на которой цветут редкие орхидеи. Не завезенные, а исконно сибирские венерины башмачки, дремлики и ятрышники. Многие из них занесены в Красную книгу.

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