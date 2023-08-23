Как использовать материнский капитал для улучшения жизни ребенка-инвалида

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Для семей, в которых есть ребенок-инвалид, предусмотрены меры поддержки, включающие получение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции ребенка в общество. Приобрести такие товары и услуги можно за счет средств материнского капитала. Перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ № 831-р от 30 апреля 2016 года и среди прочего включает ванны, велосипеды с ручным приводом, тактильные компьютерные дисплеи, подъемники для перемещения человека, приборы для письма алфавитом Брайля и многие другие товары, облегчающие жизнь ребенка с инвалидностью.

Когда категория «ребенок-инвалид» устанавливается впервые и имеется в наличии государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в бюро медико-социальной экспертизы определяются показания для приобретения таких товаров и услуг за счет средств материнского капитала. Сведения вносятся в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Заявление о распоряжении средствами, направляемыми на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, подается в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр. Средства направляются путем безналичного перечисления на счет владельца сертификата, открытый в кредитной организации на территории РФ.

Заявление подается вместе с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, которая должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также к заявлению прикладываются документы, подтверждающие расходы на приобретение (кассовый чек, договор купли-продажи и др.) и акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара.

Если у вас возникли вопросы по прохождению медико-социальной экспертизы и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), вы можете:

- обратиться по телефону Единого контакт-центра 8-800-10-000-01;

- направить письмо по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

- направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.