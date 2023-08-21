В Новосибирске подвели промежуточные итоги работы пилотного проекта по поддержке ветеранов

Региональная общественная палата организовала обсуждение пилотного проекта «Координационный центр поддержки ветеранов». Фото: Катерина СКАБАРДИНА

В малом зале правительства Новосибирской области за круглым столом обсудили промежуточные итоги работы пилотного проекта «Координационный центр поддержки ветеранов». Обсуждение инициировано Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Новосибирской области. В обсуждении приняли участие представители администрации Новосибирской области, Фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества, представители медицинского и академического сообщества, а также негосударственной сферы безопасности и ветеранских сообществ.

«Мы должны правильно, грамотно выстроить механизм возвращения ребят в мирную жизнь», - уверена Галина Гриднева. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

В заседании круглого стола принял участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

- Тема поддержки участников СВО и членов их семей является приоритетной и находится на контроле губернатора Новосибирской области. В регионе проводится работа по определению потребности конкретной семьи в социальных услугах с условием обеспечения максимальной доступности данных услуг с учетом шаговой доступности. Одним из эффективных механизмов адресной системы поддержки данной системы стал губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО, - обратился к собравшимся Сергей Нелюбов.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаила Аничкина, решение о запуске пилотного проекта в Новосибирске было принято не случайно: учитывалось наличие здесь хороших академических и медицинских школ, а также серьезных работодателей.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева обратила внимание участников мероприятия на то, что необходим глубокий анализ проделанной работы, чтобы увидеть возможные проблемы и продолжить оказывать помощь ветеранам.

- Мы вновь собираем и научное сообщество, и органы власти, и общественные движения, чтобы посмотреть, как у нас получается: какие есть проблемы и что необходимо усилить, чтобы этот процесс шел должным образом и наши защитники могли плавно войти в русло активной жизни, а их семьи могли заранее подготовиться к встрече и оказать своим близким должную помощь и понимание. Мы должны правильно, грамотно выстроить механизм возвращения ребят в мирную жизнь, - отметила Галина Гриднева.

На основании обсуждений подготовят резолюцию. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Участие в круглом столе приняли и представители экспертного сообщества Москвы. Член общественного совета Минздрава России, директор АНО агентства «Интеграция» Константин Кунц отметил ключевую особенность проекта. Она в том, что деятельность координационного центра под патронажем Общественной палаты Новосибирской области направлена на поддержку, адаптацию, социализацию, переобучение и трудоустройство, возвращение к мирной жизни ветеранов, в том числе участников СВО.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева поблагодарила всех участников этого процесса. Она отметила, что сейчас идет наработка опыта и сбор обратной связи от участников проекта. На основании этих исследований и опыта нужно и дальше активизировать общую работу в этом направлении.

На круглом столе перечислили предложения по оцифровке проекта, созданию виртуального банка вакансий для адресного трудоустройства ветеранов и получения обратной связи.

В обсуждении приняли участие М. В. Свищев, Н. Н. Курина, И. А. Федорова, В. А. Шуев, И. В. Лях, Е. Г. Струкова, Е. Ю. Кунц, В. Д. Даминов (ВКС), И. Г. Каргальская (ВКС), А. Ф. Титова (ВКС), члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области.