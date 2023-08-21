Почему хозяйка Клиники «1 + 1» сменила имя и фамилию и кому она должна миллионы

Станислав Беляев говорит, что клиника постоянно нарушала условия договора. Фото: Стоп-кадр с трансляции

Скандал вокруг новосибирской Клиники «1 + 1» стал одним из самых резонансных событий этого лета в Новосибирске: врачи заявили, что их выселяют из здания люди в масках, а собственник здания обвинил владельцев больницы в многомиллионных долгах. Клиника казалась довольно заметным представителем медицинского сообщества города, но история демонстрирует, что за красивой вывеской скрываются серьезные тайны и долгие судебные тяжбы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Для начала напомним, чем медицинский центр сам привлек к себе повышенное внимание в Новосибирске. Началось с того, что руководитель «1 + 1» Татьяна Тищенко заявила о «захвате клиники». Письмами в прессу и постами в соцсетях она стала жаловаться, что в здание явились люди в масках и заставляют персонал покинуть помещение. А потом врачи стали выкладывать и видео, на котором приставы якобы выносят на улицу лежачих пациентов.

Пациенты, которых выносили приставы, вызвали подозрения у владельца здания. Фото: Стоп-кадр с видеосъемки, сделанной клиникой

С подачи клиники по интернету пошла волна негодования: якобы приставы выселяют врачей и больных в интересах некоего живущего в США собственника. Связь с другим континентом в данном ключе, вероятно, должна была сформировать стойкое общественное мнение. Мол, проамериканский капиталист не дает работать важному социальному предприятию в России.

Но этот образ быстро рассыпался. Собственник здания Станислав Беляев ответил на обвинения публично в прямом эфире Радио КП-Новосибирск. Оказалось, он коренной сибиряк, живет в Новосибирске, здесь же ведет бизнес и платит налоги. Несколько лет назад он сдал здание клинике в аренду. Предоставил безвозмездный период, давал отсрочки, но руководство медцентра все равно увязло в долгах по аренде.

- Клиника недобросовестно платила буквально с первых месяцев. Накапливала просрочку, потом выплачивала частями, но постоянно оставалась должна. Мы договаривались об отсрочках, составляли графики, но клиника их нарушала, - пояснил Беляев.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ

Татьяна Тищенко ссылается на встречные претензии. Мол, владелец должен им за внутренний ремонт. Мол, клиника вложила в здание 200 миллионов, а владелец должен это компенсировать.

- Раньше все взаимоотношения с клиникой вел мой агент А. Хен, у него было право подписи. Когда мы подали в суд, он заявил, что сотрудничать со мной больше не собирается. А потом в судах стали появляться какие-то дополнительные договоры, подтверждающие, что я должен клинике эти сумасшедшие деньги. Причем этих договоров не видели ни я, ни мои бухгалтер и юрист. А подписаны эти бумаги Хеном, у которого были мои доверенности буквально на все, - говорит Беляев.

Предприниматель уверен, что допсоглашения, которые предъявляют оппоненты, не являются подлинными. Когда именно их оформили и при каких обстоятельствах, хорошо бы выяснить уже правоохранительным органам.

Но это не все. Оказалось, что история с лежачими пациентами, которых якобы безжалостно выносили на улицу, похожа на постановку. Во всяком случае, Станислав Беляев говорит, что среди пациентов можно узнать родственников топ-менеджеров клиники. Или эти люди просто очень похожи?

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕНА ИМЕНИ

Кто такой Беляев, мы уже разобрались. А кто - владелец клиники?

Учредитель - 52-летняя Татьяна Александровна Тищенко. На сайте медцентра выложена ее биография, а также дипломы. Интересно, что некоторые из документов совсем на другое имя. На некую Оксану Александровну Логинову, которая родилась в Красноярском крае.

У Татьяны Тищенко были другие и фамилия, и имя. Фото: 1plus1klinika.ru

Оказалось, в 2018 году та сменила имя и фамилию, оставила лишь отчество, став как раз Татьяной Тищенко. Поступок со сменой личных данных можно было бы списать на причуду. Но нет ли здесь прагматичного расчета?

На родине Тищенко - в Красноярском крае - имя Оксаны Александровны Логиновой связано с громким медицинским скандалом. На сайте регионального суда есть материалы дела о шокирующей ошибке медиков в Норильском роддоме. Согласно им медсестра Логинова вместе с врачом забыли в пациентке железяку - хирургический предмет - подошву Ревердена. С публичным заявлением об этом выступала даже прокуратура.

- Оперирующей бригадой в брюшной полости пациентки было оставлено инородное тело металлической плотности размерами 32x7,5 сантиметра, - комментировали тогда прессе прокурорские.

Роддому пришлось отвечать перед судом. А потом иск переложили на горе-медиков, которые совершили чудовищную ошибку, в том числе на Оксану Александру Логинову.

Мы не можем утверждать, что речь идет о прошлом Татьяны Тищенко. Может, просто совпадение, от которого та и пыталась избавиться, сменив имя?

А может быть, сменив имя, хозяйка новосибирской клиники пытается скрыть другие события прошлого?

Теперь перейдем к фактам, которые можно проверить. Речь о многомиллионных долгах.

КРЕДИТОРЫ ТРЕБУЮТ ДЕНЬГИ

Медицинским бизнесом Татьяна Тищенко занимается вместе с мужем Андреем. Их деятельность буквально окружена судебными исками. Внушительная часть - требования расплатиться по займам.

Долгов настолько много, что возникает версия: может, неплатежи - это сознательная тактика? Объединившись, кредиторы могли бы создать целый союз потерпевших от семьи неплательщиков.

Судя по текстам судебных решений, Татьяна Тищенко и ее супруг Андрей нашли источник кредитования. Это сервис для займов - краудинвестинговая платформа. Финансовый инструмент, который помогает предпринимателям и инвесторам найти совместные интересы. Первые обращаются за поиском денег, вторые деньги предоставляют. При условии, что потом получат свои финансы вместе с прибылью.

Арбитражный суд подтвердил многочисленные нарушения клиники. Фото: сайт суда

Разумеется, платформа предназначена для серьезного и честного бизнеса. Но тут кредиторам явно не повезло. Медицинские центры Тищенко набирают займов и не платят. Так, например, среди многочисленных претензий, что разбирал Таганский районный суд, требование вернуть почти 7 миллионов рублей!

«Взыскать с ООО «Клиника Научно-практический центр «Новые медицинские технологии» задолженность по договорам займа в размере 6 858 438 рублей и судебные расходы по оплате госпошлины в размере 14 024 рубля, а всего 6 872 462 рубля», - цитирует требование Таганский суд.

Должники, вероятно, не стремились платить по счетам. Однако суд подтвердил наличие долга. Директором клиники НПЦ «Новые медицинские технологии», чтобы было понятно, является муж Татьяны Тищенко Андрей.

Этот иск - наиболее крупный. А всего долговых претензий к бизнесу Татьяны и Андрея Тищенко - десятки. Суммы - от 100 с небольшим тысяч рублей до миллиона и выше.

Так что 24 миллиона рублей - долг по аренде, который накопила Клиника «1 + 1» в Новосибирске перед Беляевым, - это лишь часть финансовых обязательств Тищенко, по которым кредиторам впору вставать в очередь.

БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ ТОЖЕ ПОШЛИ С ИСКАМИ

У семьи по меньшей мере три аффилированных между собой ООО: «Клиника 1 + 1», «Клиника НПЦ «Новые медицинские технологии» и «Клиника НМТ». И в судах претензии к ним имеются не только от кредиторов. Например, есть выигранный иск компании, которая занималась уборкой в медицинском центре и которой отказались оплачивать услуги. Также есть долги перед бывшими сотрудниками. То есть люди, которые работали на семью Тищенко, тоже вынуждены добиваться оплаты.

Кстати, к «Клинике НМТ» внушительный список претензий, не только финансовых. Там нашли в том числе нарушения правил хранения лекарств, а у некоторых врачей не оказалось сертификатов, подтверждающих медицинскую квалификацию. Все это есть в материалах арбитража. А это уже вопрос не только обогащения, но и безопасности пациентов.