Обжигающая жара и доброжелательные люди: как новосибирец путешествовал по Средней Азии

Команда Константина Нельзина добралась до Самарканда. Фото: Личный архив

Своим опытом недавнего мотопутешествия поделился новосибирский блогер и автоэксперт Константин Нельзин. В этот раз он проехал чуть более 7 тысяч километров по Казахстану, Киргизии и Узбекистану. Выясняем, где в Средней Азии вкуснее всего еда, как не испортить себе отдых топливом, чем опасна пятикилограммовая дыня и что привезти домой из поездки.

Ехать пришлось под обжигающим солнцем. Фото: Личный архив

КОГДА ЗА БОРТОМ +55

Для Константина поездка в Среднюю Азию не первая и, по его словам, далеко не последняя. Говорит, что, несмотря на протяженность маршрута 7 тысяч километров и почти две недели в пути, это немного, а для Средней Азии даже преступно мало. Но жесткие рамки отпуска пока не позволяют большего. Из Новосибирска с друзьями он выехал 11 июля, вернулся уже 23-го, чуть сократив маршрут. Азия в июле и начале августа - самое жаркое время. В Узбекистане период с 25 июня по 3 августа называется Чилля - в переводе с фарси «40 дней»: 40 дней изнуряющего и безветренного летнего зноя. Даже местные стараются в этот период отсиживаться дома или уезжать куда-нибудь, где попрохладнее.

- В Киргизии температура достигала +55. Вокруг обжигающий воздух плюс сидишь на горячем мотоцикле: жарко! Поэтому нужна качественная экипировка, подобранная для жаркой погоды. Еще нас спасали регулярное обливание водой и активное питье. Интересно, что к моменту возвращения домой мы настолько акклиматизировались, что в 30 градусов нам уже становилось зябко, - вспоминает Константин.

Беседка на берегу Иссык-Куля. Фото: Личный архив

Киргизия покорила путешественника захватывающими дух пейзажами: перевалами, зелеными горами, каньонами. Но больше всего впечатлил Узбекистан: говорит, там удивительная атмосфера древней истории, очень вкусная еда и доброжелательное отношение местных.

- Подобное гостеприимство мы встречали еще в Грузии, - говорит Константин. - Как будто в гости к родственникам приехал. Удивительно!

«К ТОПЛИВУ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!»

Залогом хорошего путешествия Константин считает продуманный маршрут. В нем в том числе необходимо учесть достопримечательности. Но в первую очередь в маршрутный лист вносятся остановки: места ночевок, питания и заправок. Константин говорит, если в дороге чем-то отравился, это еще полбеды: как себя поставить на ноги, знает. Но если в мотоцикл залить некачественное топливо, это может стать большой проблемой. Порой «оживить» двигатель подручными средствами просто невозможно. И тогда прощай отпуск. Есть перспектива поехать обратно отдельно от мотоцикла, который до дома будет добираться уже транспортной компанией.

Кольцевой маршрут составил почти 7 тысяч километров. Фото: Личный архив

- Ночевки, точки питания и заправки планируются заранее. Прорабатывается маршрут, подбираются надежные заправочные станции. При выборе заправок мы ориентировались на сеть АЗС «Газпромнефть», - уточняет путешественник.

На сегодняшний день, по мнению Константина, это самая развитая сеть в России и на просторах бывшего Советского Союза - с проверенным топливом, хорошим кофе и вкусной едой.

В Казахстане из-за особенностей маршрута в некоторых местах мы ориентировались на заправки местных сетей, - рассказывает Константин. - В плане сервиса они более аскетичны, но там был необходимый минимум - топливо для мотоциклов и холодная вода для нас, без нее в этой поездке никуда, - пояснил Константин. - Аналогично - в Узбекистане. А вот Киргизия в этом плане надежнее. Особенно распространены заправочные станции «Газпромнефть» на севере страны: в районе Бишкека и озера Иссык-Куль.

Команда мотопутешественников заправлялась на крупных сетевых заправках. Фото: Личный архив

В Киргизии, под Токтогулом, путешественник с друзьями все же заправился на заправке, не входившей в запланированный маршрут: из-за закрытой в Узбекистане границы пришлось делать внушительный крюк и пересекать ее в другом месте. Бензина не хватило, железных коней «покормили» на первой попавшейся заправке. «Корм» не зашел: мотоциклы забарахлили.

- И если бы с собой в канистре не было топлива, заботливо припасенного еще в Тюмени нашим приятелем, у нас были бы проблемы. А так - разделили канистру между собой и смогли доехать до новой заправки, в районе села Суусамыр. Местные называют ее «Париж», а принадлежит она все той же сети «Газпромнефть». «Подлечили» мотоциклы, заправились сами - и дальше в путь. Поэтому к топливу нужно относиться очень внимательно! Иначе может случиться беда, - напоминает путешественник.

Спланировать маршрут по проверенным сетевым заправкам не сложно. Константин для этого использовал мобильное приложение: там видны все АЗС - можно выбрать любую, и приложение рассчитает до нее маршрут. А заодно покажет, есть ли там кафе, магазин, пункт подкачки шин, работает ли она по постоплате и есть ли заправщики. Чтобы копить бонусы, заправляясь в Казахстане и Киргизии, нужно скачать местное приложение и привязать его к местной сим-карте.

Спасительная канистра. Фото: Личный архив

НЕ ПРОПУСТИТЬ ВКУСНОСТИ

С меню для двухколесных друзей разобрались. На что обращать внимание путешественнику, чтобы и его ничего не огорчало?

- Средняя Азия - это всегда остро и жирно. Многие с непривычки страдают от такой пищи. Поэтому с собой в обязательном порядке должна быть аптечка с достаточным количеством нужных лекарств. И при этом все, что вы собираетесь съесть, нужно тщательно мыть и помнить, что на жаре все быстро портится. И про руки не забывайте! Во время прошлой моей поездки в Среднюю Азию в 2018 году я понял: для меня слишком жирная еда - проблема. В этот раз учел прошлые ошибки, был умерен в еде, и все обошлось. Но мои друзья этой проблемы не избежали - пришлось спасать, - продолжает Константин. - В Самарканде нам захотелось дыни. Купили, я съел немного, а мой товарищ не скромничал - съел ее практически целиком. А дыня весила 5,5 кило. Ночью ему стало плохо, он два дня мучился с животом, съел весь свой запас активированного угля. Поэтому будьте аккуратнее, иначе все вкусности пройдут мимо вас!

Константин с той самой опасной дыней. Фото: Личный архив

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ ПОЕЗДКИ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ

Кроме впечатлений, из поездки хочется привезти еще что-то материальное. Можно остановиться на местных сувенирах, а лучше привезти то, чего в России не купить.

- Из первой своей поездки в Среднюю Азию по совету местных друзей я привез сухофрукты, чай, специи. Специи, которые продают на рынке в Узбекистане, у нас не найдешь. Да и цена приятная: за полуторалитровую банку специй я отдал около 200 рублей. Привожу изюм - он там существенно суше, здесь же напитан влагой для веса, хотя по вкусу почти не отличается. Из сухофруктов еще покупаю абрикосы, они там называются «сахарные». Сами узбеки говорят, что к нам фрукты везут еще зелеными, чтобы они дозрели в дороге. А сухофрукты же делают исключительно из качественных созревших плодов. Поэтому сухофрукты предпочтительнее, и я с этим согласен! - поделился путешественник. - Чай зеленый беру, в Новосибирске такого не видел. Правда, в 2018 году у меня с чаем приключилась история на границе с Россией: пограничники разорвали пакет с чаем, упаковать нормально не получилось, в итоге часть рассыпалась и перемешалась. В этот раз все обошлось.

От жары спасали экипировка, питье и обливание водой. Фото: Личный архив

Стоит ли ехать в Среднюю Азию?

- Однозначно да! - считает Константин. - На сегодняшний день это один из самых доступных регионов для туризма. Нужно лишь учесть климат. В остальном Средняя Азия вас точно не разочарует.

Настоящий восточный базар. Фото: Личный архив

И напоследок совет: никогда не путешествуйте туристическими маршрутами! Обычно там людно, дорого и не очень вкусно. Поезжайте туда, куда туристов не возят. И вы будете вознаграждены. Правда, для этого надо сесть за руль.