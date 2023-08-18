Реализация стратегии сибирского лидерства в Новосибирской области будет продолжена

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы Александр Жуков в своем приветствии к делегатам конференции подчеркнул важность того, что в создание предвыборной программы были активно вовлечены сами жители. Так, в Новосибирске около двух месяцев работали дискуссионные площадки, на которых неравнодушные горожане вместе с общественниками и экспертами обсуждали проблемы и перспективы развития области и совместно вырабатывали решения.

- За прошедшие 5 лет удалось сделать многое. Результаты говорят сами за себя. Фактически Новосибирская область превратилась в огромную строительную площадку, на которой закладывается будущее региона… удалось сплотить все конструктивные силы для решения значимых для области задач, наладить совместную работу депутатов всех уровней, исполнительной власти, установить постоянный и эффективный контакт с федеральным центром. Еще раз подчеркну: регион участвует во всех актуальных федеральных программах. В следующие 5 лет, я уверен, эта работа будет продолжена, - отметил Александр Жуков.

На конференции обсуждался вопрос, что фактически в каждой отрасли социальной сферы за эти годы были созданы, отремонтированы, благоустроены десятки, сотни, тысячи объектов. Они самые разные - от детских городков и спортивных площадок до крупных многофункциональных спортивных центров или таких, как перинатальный центр, Толмачево, развязки, мосты, дороги. Все объекты требуют ответственного подхода, внимания и напряжения сил, а самое главное - они находят отклик у большого числа жителей области.

По словам секретаря регионального отделения ЕР Андрея Травникова, главная задача - реализовывать основные принципы стратегии социально-экономического развития, стратегии сибирского лидерства, развиваться во всех направлениях социальной сферы, экономики, общественных отношений - темпами выше, чем среднероссийские.

В числе приоритетов - дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, производства сельхозпродукции, переработки, в целом повышение комфорта проживания селян как в малых населенных пунктах, так и в райцентрах.

Приоритеты в Новосибирской агломерации - увеличение объемов дорожного ремонта и строительства, развитие общественного транспорта, дальнейшее благоустройство территорий, реализация проектов и программ, которые подтверждают статус столицы административной, научной, культурной и транспортной.

Напомним, что, кроме действующего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в числе зарегистрированных областным избиркомом кандидатов на выборах главы региона также депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и предприниматель Владислав Плотников (СЗРП).

Голосование на выборах губернатора Новосибирской области состоится 8, 9 и 10 сентября. Впервые избиратели смогут воспользоваться возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Подать заявление на участие в ДЭГ можно по 4 сентября 2023 года на сайте электронного голосования vybory.gov.ru или на Госуслугах в разделе «Мои выборы».