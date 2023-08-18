Делегаты 20 стран ближнего и дальнего зарубежья примут участие в форуме «Технопром»

Фото: Предоставлено пресс-службой Международного форума технологического развития «Технопром-2023»

В них примут участие делегаты из 77 субъектов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках трека «Международное сотрудничество» форума «Технопром-2023» состоятся следующие мероприятия:

• панельная сессия, организованная Посольством Республики Узбекистан в Российской Федерации «Узбекистан: перспективы развития торгово-экономического сотрудничества», на которой планируется обсуждение вопросов в сферах фармацевтики, оборудования для здравоохранения, IT-технологий, энергетики, сельского хозяйства, агробиотехнологий, химической промышленности;

• стратегическая сессия «Деловое сотрудничество в формате БРИКС+». Предлагаемая стратегическая сессия станет открытой площадкой для выстраивания взаимодействия регионов Российской Федерации с партнерами из действующих и потенциальных участников группы БРИКС;

• стратегическая сессия «Технологические и инвестиционные возможности взаимодействия с региональными центрами КНР». В рамках мероприятия состоится презентация региональных научно-технологических центров КНР, которые имеют значительный потенциал с точки зрения развития двусторонних контактов и сотрудничества в научно-технологической сфере, а также обсудят потенциал региональных научно-технологических центров КНР, программы научно-технологического сотрудничества России и Китая и инвестиционный потенциал научно-технологического сотрудничества;

• панельная дискуссия «СКОЛТЕХ: модели трансфера технологий для научно-технологических проектов БРИКС». Спикеры обсудят наиболее эффективные механизмы трансфера знаний и технологий в области биотеха, полученные в рамках совместных исследовательских проектов БРИКС;

• круглый стол «Новые медиа Центральной Азии: истории успеха и проблемы». Блогеры, редакторы пабликов регионов России и стран Центральной Азии обсудят, в чем причина популярности региональных СМИ, каков портрет пользователя регионального паблика, как обезопасить читателя пабликов от фейков и непроверенной информации;

• круглый стол «Традиционные и новые медиа Центральной Азии: кто победит?». Представители СМИ и блогосферы обсудят, с какими проблемами сталкивается сегодня редактор традиционного СМИ, а также существуют ли успешные примеры взаимодействия традиционных и новых медиа в информационном пространстве Центральной Азии.

Наиболее многочисленной ожидается делегация из Республики Беларусь: форум посетят заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик, министр промышленности Республики Беларусь Александр Рогожник, начальник главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Республики Беларусь Виталий Борчук. Кроме того, мероприятия форума посетят представители Национальной академии наук Республики Беларусь. У страны-партнера на выставке запланирован отдельный стенд, на котором будут представлены крупные компании из отрасли станкостроения (ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ», ОАО «Гомельский завод станков и узлов», ОАО «СтанкоГомель», ООО «Ронтек машин тулс», ООО ТД «Белорусские станки» и другие).

Фото: Предоставлено пресс-службой Международного форума технологического развития «Технопром-2023»

Делегаты примут участие в пленарных заседаниях «Приоритеты научно-технологического развития: региональные и отраслевые задачи, ответы на новые вызовы» и «Станкостроение. Стратегия захвата рынка и возрождения отрасли: перспективные ниши и факторы успеха», а также подпишут дорожную карту по развитию сотрудничества между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности Республики Беларусь в области станкостроения. Кроме того, запланировано подписание соглашения между Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области и Институтом БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ, а также участие в заседании российско-белорусской рабочей группы по созданию станции-лаборатории Бел-Си на источнике синхротронного излучения ЦКП «СКИФ».

В делегацию исламской республики Иран войдут глава департамента авиации Центра по развитию и прогрессу при Президенте Исламской Республики Иран г-н Шокри Хоссейн, атташе Посольства Ирана, сотрудник научно-промышленного отдела Посольства Исламской Республики Иран в РФ г-н Резаи Маджид, специалист по искусственному интеллекту Центра по развитию и прогрессу при Президенте Исламской Республики Иран г-н Эшлаги Талеби Рузбех, специалист по искусственному интеллекту Центра по развитию и прогрессу при Президенте Исламской Республики Иран г-н Тавакколи Кермани Ясер.

Страны Азии и Африки представят президент горнодобывающей палаты Мали, представитель торгово-промышленной палаты Республики Мали, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Чад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн, президент торговой палаты г. Джазан, представитель альянса БРИКС по Ближнему Востоку, советник по международным отношениям председателя ММФ БРИКС+, представитель государственной платформы СИНАХА из ОАЭ и руководители ряда компаний более чем из 20 стран, многие из которых являются передовыми в вопросах инвестиций в научно-технологические проекты. Среди зарегистрированных участников есть представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Азербайджана, Вьетнама, Китая, Бразилии и другие.

За четыре дня «Технопрома» гости посетят крупные научные объекты, познакомятся со структурой новосибирского Академгородка, обсудят вопросы инвестиционного потенциала и возможности трансфера технологий, а также, конечно, примут участие в деловой и культурной программах форума.

Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации - одна из задач объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий (2022 - 2031).