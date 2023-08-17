«Расцветай» в Крыму: известный новосибирский застройщик расширяет географию присутствия

«Вилла Маяк» - новый жилой комплекс ГК «Расцветай» - находится на территории Большой Ялты. Фото: ГК «Расцветай»

Крым стал пятым после Новосибирска, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга региональным рынком девелопера. По данным Единого ресурса застройщика, на 1 августа 2023 года ГК «Расцветай» занимает первую позицию по объему текущего строительства в Новосибирской области и двадцатую - в Российской Федерации.

«Вилла Маяк» - новый жилой комплекс ГК «Расцветай», который расположен на территории Большой Ялты, вблизи трех важных транспортных артерий: Южнобережного, Севастопольского и Алупкинского шоссе.

Локацию «Виллы Маяк» по праву можно назвать уникальной. Жилой комплекс находится в окружении природных и исторических достопримечательностей полуострова: уникальный Воронцовский парк, дворец графа М. С. Воронцова, Ялтинский горно-лесной заповедник, один из самых мощных, красивых карстовых источников Хаста-Баш и канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - все в пятиминутной доступности.

«Вилла Маяк» расположена между двумя захватывающими видами на бескрайнее Черное море и горный ландшафт вершины Ай-Петри. Фото: ГК «Расцветай»

Малоэтажные дома, закрытая придомовая территория - эти характеристики создают в жилом комплексе «Вилла Маяк» приватную, клубную атмосферу, позволяющую в спокойной, расслабляющей обстановке наслаждаться богатой, многообразной природой Крыма. Живописные и успокаивающие виды, свежий морской бриз, лечебный аромат хвои предгорья сделают проживание в новом жилом комплексе ГК «Расцветай» не только комфортным, но и полезным для оздоровления.

Закрытая придомовая территория создает в жилом комплексе клубную приватную атмосферу. Фото: ГК «Расцветай»

Визитная карточка жилых объектов ГК «Расцветай» - благоустроенная придомовая территория в соответствии с современными тенденциями. Жилой комплекс «Вилла Маяк» также не стал исключением. Авторский подход к проектированию дизайна двора позволил создать для жизни яркую концепцию, которая предоставляет жителям возможности для отдыха, рекреации и игры. На территории «Виллы Маяк» будут расти более 100 видов растений, среди которых туи, пальмы, сосны. Свободное пространство займут цветники, ухоженная трава, живые изгороди, создающие ощущение домашнего сада.

В жилом комплексе «Вилла Маяк» можно приобрести как компактную студию, так и просторную трехкомнатную квартиру. Площадь лотов - от 25,2 до 90,45 кв. м. Квартиры сдаются с отделкой white box. Срок сдачи - I квартал 2025 года.

Офис продаж ГК «Расцветай»: ул. Орджоникидзе, 23, тел. (383) 255-00-83

villamayak.ru

Застройщик: ООО СЗ «Вилла-Маяк». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

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