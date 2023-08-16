Хоккеисты или рокеры: билайн узнал, насколько активно их поклонники делились эмоциями в сети

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

Открытие новой ледовой арены в левобережной части Новосибирска и рок-фестиваль на территории аэродрома в Мочище стали центрами притяжения тысяч новосибирцев в минувшие выходные. Сразу два зрелищных события стали поводом поделиться с близкими лучшими моментами и эмоциями в сети.

Заполняемость нового ЛДС в день открытия была близка к 100%. Около 10 тысяч зрителей смогли в числе первых оценить новый спортивный комплекс. Среди них были и абоненты билайна, которые потратили в сети в 4 раза больше трафика, чем аналогичным воскресным днем неделей раньше. Такой объем трафика позволяет выложить в сеть до 20 000 коротких видео*.

Сеть билайна при такой нагрузке прошла здесь первое реальное тестирование и сохранила высокие показатели надежности: доступность сети большому количеству пользователей на всей территории здания и в парке при ЛДС, стабильная средняя скорость мобильного интернета. Это стало возможным благодаря специальной подготовке к старту спортивного сезона и любым другим крупным мероприятиям в ЛДС. Оператор связи еще во время строительства комплекса разместил свое оборудование внутри здания и в числе первых запустил в нем 4G, а также модернизировал, дополнительно усилил действующую вышку связи около Октябрьского моста на территории парка ЛДС.

На рок-фестивале в Мочище пользователи за два дня, субботу и воскресенье, потратили более 2000 Гб, или загрузили в социальные сети более 100 000 коротких видео с выступлениями любимых исполнителей. Ценителям рок-музыки на помощь пришла мобильная базовая станция, которая на время фестиваля точечно усилила связь в зоне аэродрома.

Важно отметить, что на территории Новосибирской области билайн непрерывно мониторит работоспособность сети и при необходимости проводит ее оптимизацию. Так, например, благодаря последней оптимизации увеличилась средняя скорость мобильного интернета и емкость сети, когда большее количество пользователей могут одновременно на одной территории пользоваться связью с комфортом.

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* По данным билайн за 12.08.2023 и 13.08.2023.

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