КП-Новосибирск возглавила топ самых цитируемых новосибирских СМИ

Сайт КП-Новосибирск - самый цитируемый среди новосибирских СМИ. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Сайт КП-Новосибирск - самый цитируемый среди новосибирских СМИ. Таковы данные авторитетного сервиса «Медиалогия». Свежий рейтинг за II квартал 2023 года появился на их сайте.

«Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Ее исследованиями пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации. Составители рейтинга подсчитывают, какое издание чаще всего цитируют конкуренты. И вот итог: топ из 20 СМИ возглавила КП-Новосибирск.

- Задача журналистов - находить самые актуальные, интересные и важные для читателей новости. Но СМИ действуют разными методами: находят новости самостоятельно либо цитируют коллег. Соответственно, чем больше у сайта эксклюзивных сообщений, тем чаще его пересказывают другие медиа, - объясняет суть рейтинга главный редактор КП-Новосибирск Виктория Минаева. - Рейтинг подтверждает, что мы - главные по эксклюзивам в городе. Это же подтверждают и растущая статистика сайта, и аудитория наших соцсетей.

Напомним, по итогам 2022 года новосибирская «Комсомолка» тоже была на первом месте в рейтинге самых цитируемых СМИ.

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