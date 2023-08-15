«Вымогают деньги и гонят со «своей территории»: таксисты-мигранты выгоняют конкурентку из новосибирского аэропорта

Таксистка поспорила с мигрантами в новосибирском аэропорту Толмачево. Фото: Кадры из видео «АСТ-54»

В новосибирском аэропорту Толмачево между таксистами вспыхнул конфликт. Если точнее, то о своих недобросовестных конкурентах рассказала женщина-таксист, которая ежедневно привозит и отвозит пассажиров.

— Я официально работаю в городском такси. Меня уже неоднократно выслеживают и подходят с угрозами лица азиатской национальности агрессивно настроенные. Мол, я не плачу здесь, и поэтому не должна тут находиться — их территория. А они обманывают людей, просто завышают цены за провоз пассажиров. Создают незаконное ограничение в конкуренции для официальной работы, — рассказала женщина анонимно в группе «АСТ-54».

Она также прикрепила ролик, на котором видно, как ее окружили мигранты. Один из них говорил, что если таксист стоит на парковке больше 15 минут, значит, он должен им заплатить. Грубо говоря, отдать им дань, чтобы не прогнали со своей территории.

После того, как видео разлетелось по соцсетям, случаем заинтересовался следственный комитет. Мигрантов, которые угрожали женщине, сейчас разыскивают. А сама она написала заявление в линейный отдел полиции аэропорта Толмачево.

— В соцсетях распространена информация о том, что в Новосибирске мигранты совершают в отношении женщины — работника такси противоправные действия. По факту проводится процессуальная проверка, — сообщили в Следственном комитете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер