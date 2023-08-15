Рабочая группа по СВО под руководством Андрея Турчака представила президенту итоги полугодовой деятельности

Участники СВО активно пользуются всеми возможностями проекта губернатора Новосибирской области «Реабилитационный сертификат». Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», решено много частных проблем, от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением и выплатами, а также отправки в отпуск.

На основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами, среди них признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки.

Продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Это в том числе и обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт, а также установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены на осенней сессии. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей - участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Это поможет за счет мер господдержки стимулировать трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.

Помимо этого, внесен законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших на СВО, получат право на сохранение выплат на жилье. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.

В завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате работодателями матпомощи мобилизованным в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права участников спецоперации. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели на СВО одного из детей и другие меры.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента РФ. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Валерий Ильенко: «Принят и законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и мобилизованным, а также членам их семей». Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» в Заксобрании Новосибирской области Валерий Ильенко рассказал, что ряд важных решений в части поддержки участников СВО и их семей были приняты на 35-й сессии регионального парламента.

- Участники СВО, ставшие инвалидами боевых действий, и члены семей погибших бойцов получают право на ежемесячную пенсию. Право на такие выплаты дают изменения в областном законе о дополнительных мерах соцзащиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих. Также по решению сессии участник боевых действий по выбору может взять земельный участок под ИЖС или компенсацию. Единовременная выплата - 300 тысяч рублей. Эта выплата - целевая, может быть потрачена на покупку земли либо на приобретение, строительство жилого помещения, проведение ремонта, подключение к коммуникациям. При этом получивший 300 тысяч военнослужащий не теряет места в очереди на предоставление жилья. Принят и законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и мобилизованным, а также членам их семей. Участники СВО активно пользуются всеми возможностями проекта губернатора Новосибирской области «Реабилитационный сертификат». За 5 месяцев поступило порядка 300 заявлений на его получение, выдано около 200. Кроме прохождения социально-медицинской реабилитации, которая составляет 90% запросов, востребованными становятся вопросы занятий спортом, досуга, переобучения и трудоустройства, - отметил Валерий Ильенко.