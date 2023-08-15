«Новосибирский квартал»: качество в каждом проекте!

Фото: ООО СЗ «Новосибирский квартал»

Почетный строитель России, основатель и руководитель компаний «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов рассказал об успехах и сложностях на рынке новостроек.

- Каким станет 2023 год для строительной отрасли по сравнению с предыдущим, невероятно сложным периодом?

- Этот год для нашей группы компаний стал особенным. 25 лет исполнилось «Жилищной инициативе» - огромной корневой барнаульской компании, с которой связана вся моя жизнь. «Новосибирскому кварталу» - нашему молодому новосибирскому ответвлению - в этом году 15 лет! И конечно, День строителя мы будем праздновать, осознавая, как много мы вкладываем души, времени и сил в свое дело жизни.

В этом году мы продуктивно и вдохновенно работаем и, несмотря на сложности рынка, сохраняем запланированные объемы и темпы строительства. В целом сокращение спроса я оцениваю в 15%, при этом позиция покупателя из выжидательной постепенно трансформируется в активную. Сознание инвесторов сейчас проходит стадию перестройки: перестали работать прежние сценарии, когда квартиры покупались очень дешево на стадии котлована. Проектное финансирование стабилизировало цены, и они остаются примерно на одном уровне на всем сроке реализации проекта. Многие инвесторы ждали глобального отката цен после ралли 2021 года, но теперь очевидно, что спада не будет: для него просто нет предпосылок.

Фото: ООО СЗ «Новосибирский квартал»

- Как вы сейчас расставляете акценты в вашей работе?

- Для нас особенно важно, что мы на одной волне с нашими инвесторами. Занимаясь строительством, мы получаем и нематериальный бонус от нашей работы: для нас важно заниматься созидательной деятельностью. В День строителя мы говорим именно о том, какую глубокую миссию реализует наша компания.

- Флагманские проекты компании знает весь Новосибирск, это «Фламинго» и «Кольца». Как идет их реализация?

- Проект «Фламинго» мы возводим на собственные средства, поэтому все квартиры продаются в готовом виде. Совсем недавно мы внедрили финишную отделку, и оказалось, для нашего инвестора это очень важно - иметь возможность въехать в отремонтированную квартиру и не тратить лишних денег. Помню, когда мы брались за эту локацию, многие удивлялись и сомневались в ее состоятельности. Но когда создаешь продукт, который учитывает потребности целевой аудитории до мельчайших нюансов, клиент голосует рублем. «Фламинго» мы позиционируем как территорию добрососедства и многое делаем для создания этой атмосферы: десятки детских и спортивных площадок, торговый центр, кафе, спортзал, огромная благоустроенная территория. А уж когда мы проводим районные праздники, сбегается вся округа!

Что касается жилого комплекса «Кольца», то это, в первую очередь, прекрасная локация. Я сам нежно люблю Краснообск с его особенным микроклиматом научного городка. В «Кольцах» мы также тщательно поработали с продуктом: функциональные планировки, красивые фасады с большим объемом остекления, улучшенная спортивная инфраструктура. Огромное внимание уделяем благоустройству и озеленению.

Фото: ООО СЗ «Новосибирский квартал»

- На подходе и новый проект?

- Верно. В скором времени мы объявим о старте нового проекта «КУБА». Это новый замысел, новая локация, новая энергия. Очень скоро компания начнет осваивать в Первомайском районе участок площадью более 8 гектаров на берегу реки. Сейчас мы занимаемся проектированием первых домов, и я хочу подчеркнуть, что это будет любимое и востребованное сегодня рынком малоэтажное строительство. Этот тренд набирает силу по всей стране: пандемия только усилила желание людей уехать из каменных джунглей. Мы уверенно следуем за этой тенденцией, поскольку это именно то, в чем мы сильны: создание уютных малоэтажных микрорайонов с особенным теплым микроклиматом. «КУБА» будет именно такой!

- Какие изменения произошли в команде?

- Команда растет, в сегодняшних условиях все руководство активно включено в операционную деятельность. Я лично курирую все процессы. Наша компания за многолетнюю историю пережила немало кризисов. Я уже много раз говорил: работа в сложных условиях для нас норма. Сегодняшний кризис - геополитический, глубокий и внезапный. Роль лидера коллектива в такой ситуации особенно важна. Я на протяжении всех этих лет создавал мощный, профессиональный, дружный коллектив. Сейчас это более тысячи человек. Мы не перестраивали планы и не изменили ни одной стратегической цели. За все время своего существования мы никогда не нарушали обязательств по срокам ввода объектов в эксплуатацию. «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» - сильные и финансово устойчивые компании. Качество и надежность - наши приоритеты.

Почетный строитель России, основатель и руководитель компаний «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Фото: ООО СЗ «Новосибирский квартал»

Дорогие новосибирцы, коллеги и партнеры! Искренне поздравляю всех профессионалов строительной отрасли с праздником! Пусть у вас будут силы и энергия на по-настоящему важные, добрые дела и пусть никакие кризисы не помешают вашей работе. Мы с вами строим для людей, создаем дома, в которых с ними произойдут лучшие события. Желаю всем нам на этом пути добиваться лучших решений, делать свое дело достойно и с гордостью смотреть на реализованные проекты.

Любви, тепла и здоровья вашим семьям!

Юрий Александрович Гатилов.

Фото: ООО СЗ «Новосибирский квартал»

НОВОСИБИРСКИЙ КВАРТАЛ

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