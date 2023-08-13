В Новосибирске открылась новая Ледовая арена: 12 ярких фото

В честь открытия нового спорткмоплекса в Новосибирске прошел праздник Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На трибуны новой Ледовой арены в Новосибирске зрители хотели подняться еще в прошлом году. Но спорткомплекс вовремя не сдали. Тем томительнее для болельщиков было ожидание его открытия. Каким был первый день нового спорткомплекса – в репортаже КП-Новосибирск.

Каким бы вместительным ни был новый спорткомплекс, а всех желающих не принять. Во всяком случае – в первый день, в день открытия. Так что часть праздника организаторы вынесли на улицу. Там же разместились площадки с фастфудом. Кстати, многие гости удивлялись демократичности цен. Тот же шашлык легко расходился бы рублей по пятьсот за шпажку, но тут, пожалуйста, - за триста.

Для гостей подготовили фотозоны. Вот, например, хоккейно-космическая площадка для селфи Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

К ценам мы еще вернемся, но сейчас – о духовной пище. Внутри «Сибирь-Арены» по всему периметру фойе места заняли музыканты в хоккейных майках. Репертуар – что надо. Чего только стоит популярный Radioactiv на скрипке! А одна из гитар великолепно выдала Виктора Цоя.

Музыканты — в хоккейной форме. А как иначе? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Теперь – снова к ценам. Из закусок в фойе: сэндвичи и хот-доги за 200 рублей, круассаны 160, «Петушок» на палочке за 70 рублей. Ну, тот самый, за который каждый из нас в детстве был готов душу отдать. Ну, и само-собой – чипсы, попкорн, напитки и много мерча хоккейной «Сибири».

Радость детворы — аниматоры. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Кульминация праздника началась световым шоу. Знаете, эту модную штуку, когда на здания выводят анимированные проекции и показывают под бойкую музыку? Здесь сделали также, только вместо стены – лед нового стадиона. Затем закружились фигуристы в светящихся костюмах. А еще спела заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет.

Перед игрой — световое шоу на льду. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Десять минут – на торжественные речи. Губернатор Новосибирской области напомнил, что место у левого берега Оби хотели отдать под спорт еще наши советские прадеды.

- Генеральная схема развития города 1928 года предусматривала активное строительство на Левом берегу. Вот это место, где мы с вами находимся, изначально предполагалось для отдыха и занятия спорта горожан, - сказал Андрей Травников.

Стадион довольно вместительный Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Сейчас уже не каждый новосибирец помнит, но власти долго спорили: где строить арену? А оказывается, все было решено век назад.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вышел на лед с подарком: в руках у него зрители увидели красную хоккейную майку с крупными буквами «СССР».

- Я хочу подарить этот символ победы. Майку, в которой мы выигрывали, - сказал он, комментирую свой подарок новосибирскому хоккею.

До игры уже — несколько минут. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Потом, отвечая на вопросы журналистов, спортсмен добавил, что в этой майке играл он сам. Пожалуй, не каждый смог бы расстаться с такой реликвией.

Играют молодежные команды. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Любопытно, что приятную ауру советского времени создавали многие мелочи – не только леденец на палочке и майка СССР. Зрители, например, вывесили на трибунах копию знамени Победы. Ну, а форма спортсменов из Республики Беларусь – само воплощение ностальгии. Герб-то на груди – почти как тот, Советского Союза.

Зрители принесли копию знамени Победы. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В состязании молодежных сборных России и Белоруссии у хозяев поддержка была, конечно, громче. И уже через десять минут зрители радостно закричали: наши открыли счет. Но белорусы быстро сравняли позиции.

Пришли даже совсем юные болельщики. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

У зрителей разбегались глаза: надо и на игру смотреть, и невольно косишься на девчонок чирлидеров вдоль рядов. А еще – на живых маскотов, которые старались привлечь к себе внимание. За молодежную сборную России отдувался Злой Снеговик хоккейной Сибири. А с гостями приехал беззлобный Бык.

Белорусский бычок. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Всякий раз, когда гости загоняли шайбу, звучали ноты все той же песни «Косил Ясь конюшину». За время игры он косил трижды. Так что итог: «1:3» в пользу белорусов.

Немного досадно, что проиграли, зато гостей не обидели.

/Впереди — много зрелищных игр. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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