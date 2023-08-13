Танцы под дождем в грязи: 15 ярких фотографий с новосибирского фестиваля «Ветер Сибири» - День 2

Второй день фестиваля «Ветер Сибири». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ/Алексей КРЕМНЕВ
Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда в Новосибирске стартовал второй день рок-фестиваля «Ветер Сибири 2023». Даже проливной дождь не смог поменять планы отдыхающих. Как прошел второй день фестиваля - в материале КП-Новосибирск.
Кто-то был заранее готов к непогоде и обул резиновые сапоги.
Фото: Алексей КРЕМНЁВ
С самого утра аэродром «Мочище» затопило. Дождь лил с 7 часов и не собирался останавливаться. Кто-то из гостей фестиваля предусмотрительно взял с собой резиновые сапоги. Ну а обладателям белых кроссовок повезло меньше всего.
Главное проявить находчивость.
Фото: Алексей КРЕМНЁВ
Ливень не смог поменять планы гостей. Они проявили находчивость и придумали, как можно послушать любимых исполнителей и не промочить ни ноги, ни голову.
Две пары официально зарегистрировали брак.
Фото: Анна ПАШАГИНА
На фестивале нашлось место и романтике. Сразу две пары официально зарегистрировали свой брак во время него. Молодожены сказали друг другу заветное «Да», обменялись кольцами и под крики «Горько» закрепили союз поцелуями.
Всем рок!
Фото: Алексей КРЕМНЁВ
Кого только не встретишь на фестивале. Юлии 32 года, она ремонтирует холодильники. Дело такое же суровое, как рок, который она слушает.
Вот так надо отдыхать.
Фото: Алексей КРЕМНЁВ
Из-за дождя все выступления перенесли с главной сцены на маленькую. Многие залазили на ограждения, чтобы показать, как сильно они любят тяжелую музыку.
: Группа «Stigmata» исполнила свой главный хит «Сентябрь горит».
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Ближе к вечеру на сцене появились культовые рок-группы. Например, группу «Stigmata» многие ждали с нетерпением, особенно их хит «Сентябрь горит».
Оторвемся!
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Эта девушка точно знает толк в музыке.
Группа «Эпидемия».
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Перед зрителями выступила группа из 90-х «Эпидемия».
Высоко сижу, далеко гляжу.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Чтобы увидеть любимых исполнителей, можно воспользоваться плечами парня или друга.
Улыбнитесь, вас снимают.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Многие артисты делали селфи со зрителями прямо на сцене.
Вадим Самойлов на цене.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Выступление группы «Агата Кристи» было самым ожидаемым за вечер. Из-за непогоды его задержали на час, но Вадим Самойлов вышел на сцену и по максимуму отыграл концерт.
В голове до сих пор играет «Давай вечером с тобой встретимся».
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Вадим Самойлов исполнил все свои главные хиты, толпа ему с удовольствием подпевала. Казалось, готова была даже перекричать любимого исполнителя. В этом момент все танцевали, не чувствуя холода, усталости и грязи под ногами.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер