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Общество13 августа 2023 6:28

Танцы под дождем в грязи: 15 ярких фотографий с новосибирского фестиваля «Ветер Сибири» - День 2

Новосибирцы показали фото и видео второго дня фестиваля «Ветер Сибири»
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Второй день фестиваля «Ветер Сибири». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ/Алексей КРЕМНЕВ

Второй день фестиваля «Ветер Сибири». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ/Алексей КРЕМНЕВ

Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда в Новосибирске стартовал второй день рок-фестиваля «Ветер Сибири 2023». Даже проливной дождь не смог поменять планы отдыхающих. Как прошел второй день фестиваля - в материале КП-Новосибирск.

Кто-то был заранее готов к непогоде и обул резиновые сапоги.

Кто-то был заранее готов к непогоде и обул резиновые сапоги.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

С самого утра аэродром «Мочище» затопило. Дождь лил с 7 часов и не собирался останавливаться. Кто-то из гостей фестиваля предусмотрительно взял с собой резиновые сапоги. Ну а обладателям белых кроссовок повезло меньше всего.

Главное проявить находчивость.

Главное проявить находчивость.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Ливень не смог поменять планы гостей. Они проявили находчивость и придумали, как можно послушать любимых исполнителей и не промочить ни ноги, ни голову.

Две пары официально зарегистрировали брак.

Две пары официально зарегистрировали брак.

Фото: Анна ПАШАГИНА

На фестивале нашлось место и романтике. Сразу две пары официально зарегистрировали свой брак во время него. Молодожены сказали друг другу заветное «Да», обменялись кольцами и под крики «Горько» закрепили союз поцелуями.

Всем рок!

Всем рок!

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Кого только не встретишь на фестивале. Юлии 32 года, она ремонтирует холодильники. Дело такое же суровое, как рок, который она слушает.

Вот так надо отдыхать.

Вот так надо отдыхать.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Из-за дождя все выступления перенесли с главной сцены на маленькую. Многие залазили на ограждения, чтобы показать, как сильно они любят тяжелую музыку.

: Группа «Stigmata» исполнила свой главный хит «Сентябрь горит».

: Группа «Stigmata» исполнила свой главный хит «Сентябрь горит».

Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Ближе к вечеру на сцене появились культовые рок-группы. Например, группу «Stigmata» многие ждали с нетерпением, особенно их хит «Сентябрь горит».

Оторвемся!

Оторвемся!

Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Эта девушка точно знает толк в музыке.

Группа «Эпидемия».

Группа «Эпидемия».

Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Перед зрителями выступила группа из 90-х «Эпидемия».

Высоко сижу, далеко гляжу.

Высоко сижу, далеко гляжу.

Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Чтобы увидеть любимых исполнителей, можно воспользоваться плечами парня или друга.

Улыбнитесь, вас снимают.

Улыбнитесь, вас снимают.

Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Многие артисты делали селфи со зрителями прямо на сцене.

Вадим Самойлов на цене.

Вадим Самойлов на цене.

Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Выступление группы «Агата Кристи» было самым ожидаемым за вечер. Из-за непогоды его задержали на час, но Вадим Самойлов вышел на сцену и по максимуму отыграл концерт.

В голове до сих пор играет «Давай вечером с тобой встретимся».

В голове до сих пор играет «Давай вечером с тобой встретимся».

Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Вадим Самойлов исполнил все свои главные хиты, толпа ему с удовольствием подпевала. Казалось, готова была даже перекричать любимого исполнителя. В этом момент все танцевали, не чувствуя холода, усталости и грязи под ногами.

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