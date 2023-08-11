«Звоночки сразу были, но я влюбилась»: сибирячка засудила альфонса за украденный телевизор

Девушка познакомилась с ухажером в соцсетях. Фото: предоставлено героиней публикации.

31-летняя Ольга* - стройная брюнетка, которая никогда не оставалась без внимания мужчин. И если бы кто-то 3 года назад сказал, что она влюбится в альфонса, сибирячка первой покрутила бы пальцем у виска. Ольга совсем не ожидала, что новые отношения закончатся судом.

«ПРИНЦ» С ТАТУИРОВКОЙ ПАУКА

- С Кириллом* мы начали переписываться на сайте знакомств: он казался мне адекватным, общался спокойно, не хамил. Единственное, что меня смутило, - это татуировка с пауком у него на кисти. Он сначала мялся, но потом признался, что сидел по малолетке. Сказал, что это по глупости было. Мне бы бежать тут же, но у меня только закончились неудачные отношения - казалось, что никого не встречу уже. А тут он, и я подумала: «Может, это судьба?» - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Через неделю Ольга согласилась встретиться: пригласила его на ужин к себе домой.

- С собой привез подарок для моей маленькой дочки - набор для творчества, чтобы она могла плести браслеты из маленьких резиночек. Меня это подкупило: подумала, что внимательный к детям... Мы попили чай со сладостями, он вызвал такси и поехал в Бердск - сказал, что снимает там квартиру, - продолжает сибирячка.

После пары свиданий Кирилл уже переехал к Ольге.

Альфон выманивал у сибирячки деньги. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Первые звоночки были сразу же: он вдруг сказал, что ищет работу. Но я влюбилась, решила дать ему время, поддерживала, сама работала, а он жил за мой счет, - вспоминает обманутая женщина. - Потом Кирилл стал просить деньги на такси, чтобы ездить на какие-то собеседования. Тут уже я не выдержала, сказала ему, что мы с ребенком на автобусе ездим - какое ему такси?

Но потом, как говорит Ольга, деньги он у нее все-таки выманил:

- Сказал, что ему надо 2,5 тысячи на такси, чтобы привезти вещи из Бердска. Я поверила, дала деньги. А он явился обратно с одним пакетиком: сказал, что хотел заработать, но его обманули.

«ПРОДАЛ, КАК ТЫ ХОТЕЛА»

Сбежать Кирилл решил, когда Ольга поставила ультиматум: либо он устраивается на работу, либо съезжает с ее квартиры.

- Когда я была на работе, он мне написал, чтобы я приехала домой пораньше: мол, познакомит меня с сестрой, - описывает Ольга. - Только когда я приехала, вместо него была записка: «Телевизор в магазине рядом с домом. Продал за 8 тысяч, как ты хотела». Разумеется, продавать я ничего не просила. И ничего не хотела. Видимо, рассчитывал на замешательство, думал, что я не обращусь в правоохранительные органы.

Но Ольга вызвала полицию. Когда сотрудники нагрянули в ломбард, телевизор уже успели купить.

Эту записку оставил альфонс. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Я не стала его жалеть, написала на него заявление. Суд отправил его на год и четыре месяца в колонию: всплыло, что он был замешан в другой краже со съемной квартиры, наказание назначили по совокупности преступлений. А еще ему присудили выплатить мне 10 тысяч рублей за телевизор: за такую сумму его продали в ломбарде. Деньги мне пришли несколько дней назад.

Еще Ольга нашла в Сети других девушек, за чей счет тоже жил альфонс.

- У одной из них - двое детей. Она однажды попросила его посидеть с ребятишками, раз он не работает, а он просто ушел, бросил детей и оставил квартиру открытой, - передает рассказ подруги по несчастью Ольга.

Еще одна «невеста» сама написала Ольге в соцсетях:

- Она расспросила меня, что случилось. К счастью, он у нее украсть ничего не успел. Надеюсь, моя история послужит предупреждением и для других девушек.

* Имена героев публикации изменены.

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